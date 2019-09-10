Главное управление капстроительства Кузбасса попало под банкротство

Арбитражный суд Кемеровской области ввел наблюдение на госпредприятии «Главное управление капитального строительства» («ГлавУКС»), учрежденном региональным правительством. Соответствующее заявление подал «Ростелеком» из-за долга в 14,22 млн руб.

Как следует из материалов дела, в октябре 2017 года арбитраж утвердил мировое соглашение между «Ростелекомом» и «ГлавУКСом», по условиям которого должнику нужно было погасить долг до конца февраля 2018 года. В связи с неисполнением условий кредитор обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение условий мирового соглашения. Однако к началу июня этого года долг так и не был погашен. Суд признал обоснованным заявление «Ростелекома» и назначил временным управляющим должника Сергея Афанасьева. Судебное разбирательство по делу назначено на февраль 2020 года.

Кроме того, арбитраж принял к производству заявление кемеровского ООО «Полимерэнерго Сибирь» о признании «ГлаУКСа» банкротом из-за задолженности в размере 1,4 млн руб. по договору поставки от ноября 2017 года. Заседание пойдет в начале октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ГлавУКС» учреждено в феврале 1995 года и полностью принадлежит комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской области. Основной вид деятельности — генеральный подрядчик и заказчик-застройщик. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 32,7 млн руб., чистый убыток — 11,1 млн руб.

Юрий Зуев