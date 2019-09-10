Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

С января по август 2019 года средняя стоимость перелета в экономклассе в России выросла на 24,1%, сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат. Подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

Росстат отметил, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике. Потом они дешевеют вплоть до декабря. По данным агрегаторов, среди которых Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix, снижение цен уже началось, в октябре билеты на внутренние рейсы обойдутся на 15–34% дешевле, чем в августе, а полет за рубеж — на 3–15%.

На прошлой неделе Минтранс РФ обещал к октябрю подготовить меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты. Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова днем ранее сообщала, что в первом полугодии стоимость авиабилетов в России выросла на 7%. Она добавила, что итоговое подорожание билетов в 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но, даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018 года они составили 34 млрд, а 2017-го — 21 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Цены на авиабилеты обогнали инфляцию».