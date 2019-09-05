Минтранс России к октябрю подготовит меры по сдерживанию цен на авиабилеты

Министерство транспорта РФ к октябрю подготовит меры по сдерживанию цен на авиабилеты, заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Кроме того, министерство после поручений президента РФ Владимира Путина начало обсуждение механизма по льготам для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток.

«Сегодня здесь, на полях форума, проводили консультации и с нашими авиаторами, и с “Аэрофлотом”, и с другими авиакомпаниями, для того чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию роста цен. Попробуем принять все меры для того, чтобы этот рост если и был выше инфляции, то не сильно»,— сказал господин Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»). Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Также, по его словам, Минтранс приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток. «Продумаем и иные меры для повышения провозных емкостей в Дальневосточный федеральный округ из других регионов России или в пределах округа»,— заявил господин Дитрих (цитата по «РИА Новости»).

Накануне начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова сообщила, что в первом полугодии стоимость авиабилетов в России выросла на 7%. Она добавила, что итоговое подорожание билетов в 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

Напомним, в начале недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов нет. Ведомство отметило, что «вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров». О возможном росте цен на авиабилеты на внутренних рейсах ранее сообщали туроператоры. Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах.

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018 года они составили 34 млрд руб., а 2017-го — 21 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов».