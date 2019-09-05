Цены на авиабилеты обогнали инфляцию

Президент Владимир Путин указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву на рост цен на авиабилеты. «Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — сказал он руководителю авиакомпании. 4 сентября эту цифру по сравнению с первым полугодием прошлого года на полях Восточного экономического форума озвучила представитель Минтранса Светлана Петрова. Причина такого повышения тарифов — рост цен на авиакеросин. С начала года стоимость топлива выросла примерно на 2%, а за 2018-й — на целых 30%.

Из-за этого авиаперевозчики несут колоссальные убытки, говорит директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак: «Суммарный убыток всех авиакомпаний в этом году, видимо, превысит $1 млрд. В прошлом году он только приближался к этой отметке. Такое положение дел не позволяет авиакомпаниям работать экономически эффективно.

Единственный логичный путь, чтобы исправить ситуацию, — это существенное повышение тарифов, не на 7% или 9%, а на 40-60%.

В нынешних условиях экономически оправданный тариф, что на внутренних, что на международных линиях, для российских авиакомпаний составляет примерно $100 на 1 тыс. км пути. Авиакомпании панически боятся повышать тарифы, потому что разумно предполагают, что тогда очень сильно может снизиться пассажиропоток, и суммарный результат будет еще хуже. Субсидирование будет продолжаться, но мне кажется, это неправильно. Надо финансировать региональные хабы и тех, кто в них работает».

“Ъ FM” обратился за комментариями к представителям крупных российских авиакомпаний. В S7 на запрос не ответили, в Utair заявили, что эту тему не комментируют, а в «Аэрофлоте» посоветовали со всеми вопросами по росту цен на билеты обращаться в Минтранс. Кстати, в ведомстве оперативно пообещали к октябрю подготовить список мер для сдерживания цен. Впрочем, некоторые инструменты начали действовать уже этим летом, отмечает заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров. Но, по его словам, эти механизмы нельзя назвать эффективными: «Обсуждений было много, но решения чуть запоздали. Допустим, введение ставки 0% НДС на внутренние перевозки на рейсах, минуя Москву, с 1 июля только начало действовать. Безусловно, это немного улучшит ситуацию. Кроме того, был принят закон, предусматривающий введение дополнительных демпферов, который действует с 1 августа. Эффект будет не очень ощутим, потому что параметры не позволят в нынешней ситуации рассчитывать на компенсацию в связи с ростом цен на топливо».

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В начале недели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отметили, что к концу года рост цен на авиабилеты может достигнуть 10% по сравнению с 2018-м. Федеральная монопольная служба, в свою очередь, назвала это заявление «шантажом пассажиров».

Юлия Грицай