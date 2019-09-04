Цены на авиабилеты в первом полугодии выросли на 7%

В первом полугодии стоимость авиабилетов в России выросла на 7%, заявила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова. Она отметила, что итоговое подорожание билетов в 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

«Я думаю, что керосин — все-таки основное»,— сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), отвечая на вопрос о факторах роста цен.

В начале недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов нет. Ведомство отметило, что «вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров». О возможном росте цен на авиабилеты на внутренних рейсах ранее сообщали туроператоры. Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах.

Основной причиной роста ФАС называет увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям. Ведомство добавило, что доля продаж авиабилетов через агентства-агрегаторы не превышает 30%.

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018 года они составили 34 млрд, а 2017-го — 21 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов».