Аэропорту устанавливают тендерное равенство

Башкирское управление ФАС предварительно усмотрело признаки ограничения конкуренции в действиях АО «Международный аэропорт Уфа» (принадлежит республике). Как полагают в ведомстве, в 2015-2019 годах предприятие провело ограничивающие конкуренцию тендеры, по итогам которых заключило контракты стоимостью более 500 млн руб. на ремонт и обслуживание аэропортовой техники с ООО «Сервисная производственная компания» предпринимателя Олега Степаненко. В аэропорту претензии не признают, но заявляют, что в новых тендерах устранили спорные обстоятельства. По мнению юристов, УФАС, скорее всего, обяжет аэропорт выплатить штраф.

Комиссия башкирского управления ФАС, рассмотрев жалобу физлица Виталия Губайдуллина, нашла признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в действиях АО «Международный аэропорт Уфа» (100% акций принадлежит республике). По информации УФАС, в 2015-2019 годах аэропорт провел 11 тендеров на сумму 520 млн руб. под определенного поставщика — ООО «Сервисная производственная компания» (СПК, принадлежит Олегу Степаненко). 10 контрактов предусматривали работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию 399 единиц аэропортовой техники, один — поставку многофункциональной уборочной машины.

Согласно предварительным выводам УФАС, опубликованным на сайте ведомства, тендеры проводились на ограничивающих конкуренцию условиях, противоречащих ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции». 100 баллов начислялось участникам торгов, соответствующим двум условиям: у них должен быть склад для хранения запчастей на территории аэропорта и договор на обслуживание и ремонт подвижного состава предприятия.

Других претендентов на участие в тендерах не было, так как у аэропорта кроме СПК нет других арендаторов складов, имеющих договоры обслуживания подвижного состава, отмечает ведомство.

Заявитель Виталий Губайдуллин, по информации „Ъ“, — бывший сотрудник аэропорта. Материалы о спорных тендерах от господина Губайдуллина поступили в антимонопольное управление опосредованно — через депутата Курултая Башкирии Дмитрия Чувилина. Предварительно эти материалы изучались Приволжской транспортной прокуратурой. Ведомство также усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях аэропорта, следует из информации на сайте управления.

В своем заявлении Виталий Губайдуллин указал, что в ООО «СПК», образованное в 2014 году, были переведены сто бывших сотрудников аэропорта.

Аэропорт направил в УФАС возражения, в которых указал, что устанавливал критерии отбора поставщиков услуги, исходя из необходимости «своевременной и качественной поставки запчастей и расходных материалов» для «бесперебойной работы» предприятия. Доступ на территорию аэропорта ограничен, оформление пропусков для организаций, не имеющих здесь собственной базы, занимает длительное время и может повлиять на оперативность ремонта техники, отмечено в возражениях. Еще одним аргументом предприятия было то, что другие претенденты также могут арендовать склады на территории аэропорта и участвовать в закупке.

Разбирательство в УФАС продолжится 18 сентября.

В пресс-службе аэропорта вчера сообщили, что в 2019 году изменили условия отбора поставщиков услуг, исключив из закупочных документов спорные критерии. «Соответственно все упомянутые замечания являются устраненными», — отметили в аэропорту.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, в январе аэропорт провел тендер на оказание услуг обслуживания техники начальной стоимостью 282,5 млн руб. В нем также победила СПК, снизившая цену до 270,5 млн руб. Договор заключен на 36 месяцев. В закупке были изменены критерии отбора: 60 баллов начислялось за цену контракта, 40 — за квалификацию участника. Впервые на эту закупку претендовал второй участник — санкт-петербургское ООО «Аэродромная северная компания» (принадлежит Иполиту Галееву), предложившее цену контракта на 3 млн руб. выше. Однако заявка питерского предприятия была отклонена, так как оно не доказало, что является субъектом малого и среднего предпринимательства.

«Антимонопольное управление сделало предварительные выводы, но формально рассмотрение дела не завершено,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.— Участвующие в деле лица вправе предоставлять пояснения и дополнительные доказательства. Судя по предварительным выводам управления, можно предположить, что решение будет не в пользу аэропорта. В этом случае предприятие может быть привлечено к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП, которая предусматривает штраф на юрлицо в размере 100-500 тыс. руб.». Тот факт, что ответчик изменил условия отбора сервисной организации, по мнению юриста, на выводы УФАС не повлияет. «Предыдущие торги проведены, договоры были подписаны»,— отметил он.

По мнению управляющего партнера компании «Право и бизнес» Александра Пахомова, окончательное решение УФАС вряд ли будет отличаться от промежуточных выводов: «На мой взгляд, шансы на то, что решение УФАС разойдется с его предварительными выводами, крайне малы». Эксперт не исключает, что антимонопольное ведомство привлечет ответчика по более жесткой статье 14.32 КоАП. Она предусматривает штраф, соразмерный 10-50% стоимости контракта.

Булат Баширов