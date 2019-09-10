Полковника полиции обвинили во влиянии

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела против бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Орловской области Федора Козина. Он был задержан вместе с подчиненным прошлой осенью якобы после попытки получить 4 млн руб. от бизнесмена. Защита настаивает, что полицейский стал жертвой ложных показаний, а второй фигурант обвиняет оперативников УФСБ в подбросе денег.

О завершении предварительного следствия по уголовному делу бывшего начальника орловского УЭБиПК Федора Козина “Ъ” рассказали источники в силовых структурах региона. В окончательной редакции обвинения полковнику инкриминируются получение взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его сообщнику майору Павлу Кленышеву предъявлено обвинение только по первой статье. Обвиняемые уже уведомлены об окончании следственных действий, в ближайшее время они вместе с адвокатами приступят к ознакомлению с материалами дела.

По версии следствия, в октябре 2018 года начальник УЭБиПК договорился с владельцем ООО «БК Групп» Петром Бакуловым о передаче ему взятки в размере 4 млн руб. за «непринятие мер по обеспечению должного контроля» за проверкой в отношении его и невозбуждении уголовного дела. Проверку курировал подчиненный Козина начальник третьего отдела управления (Железнодорожный район Орла) Павел Кленышев, с которым полковник, по версии следствия, вступил в сговор. В СКР полагают, что сначала они через двух посредников получили от бизнесмена первый транш в размере 200 тыс. руб., а после договорились о передаче следующей части — 1,8 млн руб. 8 ноября в момент получения сумки с деньгами Павел Кленышев был задержан сотрудниками УФСБ.

В тот же день управление СКР по региону возбудило против Федора Козина и Павла Кленышева уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, майор был помещен в СИЗО. При этом полковник еще неделю оставался на свободе в статусе подозреваемого, он продолжал ходить на работу. В МВД тогда поясняли “Ъ”, что оснований для отстранения его от службы нет. Тем не менее 16 ноября Федор Козин был задержан и арестован.

После возбуждения дела и во время попыток оспорить арест защита настаивала, что решения по проверке компании Петра Бакулова находились вне компетенции бывшего начальника УЭБиПК.

Как утверждает защита, он был не в курсе каких-либо договоренностей между Павлом Кленышевым и посредниками, а также что он якобы стал жертвой оговора со стороны одного из посредников.

Майор, в свою очередь, заявил, что оперативники УФСБ сами подбросили ему деньги в сумку. По данному факту он обратился в военный следственный отдел СКР по Брянскому гарнизону, однако в возбуждении дела там отказали. Оспорить это решение в суде майор не сумел.

Через некоторое время в отношении Федора Козина возбудили еще одно уголовное дело — о попытке замять дело по факту кражи зерна. Речь идет о покровительстве руководству АО «Орловская хлебная база №36», с бенефициаром которого Иваном Васильковым полковник «на протяжении длительного времени поддерживал деловые и дружеские отношения». Согласно материалам дела, летом 2018 года хлебная база приняла от ОАО «Осколнефтеснаб» 7,6 тонны зерна по договору на хранение, а после похитила «путем их списания в номенклатурное дело». Ущерб составил 64,5 млн руб. Как полагают в СКР, Федор Козин «препятствовал принятию законного и обоснованного решения» по заявлению потерпевшего. Эпизод квалифицирован по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Адвокат Федора Козина Сергей Кутузов не стал комментировать подробности уголовного дела на данном этапе. Ранее он рассказывал “Ъ”, что один из посредников, «прикрываясь Козиным», якобы взял у бизнесмена деньги и распорядился ими по собственному усмотрению (речь идет про первый транш). «Козин был не в курсе всего этого. Кленышев давал показания, что не виделся с ним уже два месяца. Получается, обвинение подтверждается только показаниями одного из посредников. Кленышев тоже не брал денег — ему их засунули. Сам посредник признает, что первые 200 тыс. уже потратил ''на личные нужды''. Так при чем тут Козин? Это провокация»,— говорил адвокат. Он предполагал, что действия посредника можно квалифицировать как мошенничество: «Бакулов давал показания, что знает о ''решении вопросов Козиным'' только с его слов».

Андрей Прах, Воронеж