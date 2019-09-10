Насколько сминусит «Брексит»

Прямые риски жесткого «Брексита» для российских финансовых структур относительно невелики, предполагает в очередном обзоре рисков финансовой системы Банк России. «Генеральной репетицией» этого сценария во многом были августовские шаги США по уточнению санкций против РФ — они привели лишь к незначительному оттоку нерезидентов из госдолга, что, вероятно, ждет рынок России при «аварийном» сценарии выхода Великобритании из ЕС и дальнейшем развитии событий, в том числе распространении в ЕС отрицательных ставок.
Очередной обзор рисков финансовой системы РФ, опубликованный Банком России, почти полностью посвящен теме «внешних угроз». По состоянию на август 2019 года ассортимент их широк. ЦБ отдельно анализирует последствия, в том числе — уточнения санкций США в отношении российского финансового рынка (введение запрета для американских компаний на участие в первичных размещениях внешнего госдолга РФ) и последующего повышения Fitch суверенного рейтинга.
В числе же основных внешних рисков, анализируемых Банком России —
Все эти события уже сейчас комбинируются друг с другом и могут усиливать друг друга осенью 2019 года.
Риски жесткого «Брексита» для наиболее и быстро уязвимого сегмента финансового рынка, рынка деривативов, Банк России проанализировал подробно и пришел к выводу, что по крайней мере прямой эффект от него для российских финансовых структур выглядит минимальным.
Стресс-тестирование этого рынка ЦБ (один из сценариев — девальвация британского фунта на 25% и рост ключевой ставки Банка Англии до 4% годовых) по состоянию на август 2019 года показало, что в основном потери понесут нерезиденты РФ и дочерние иностранные банки в России. Общие потери российского рынка на деривативах при жестком «Брексите» оцениваются в 21,2 млрд руб., концентрация их невелика и на финансовую устойчивость игроков они повлиять не должны. Отметим, впрочем, что работа ЦБ, видимо, не касалась балансов дочерних структур российских банков в Великобритании и ЕС — хотя Лондон остается для стран бывшего СССР, в том числе России, важным финансовым центром.
«Косвенные эффекты жесткого сценария “Брексита”, прежде всего вероятное замедление экономического роста Великобритании и ЕС, могут оказать значимое влияние на глобальные рынки, что усилит неприятие риска инвесторами»,— говорится в обзоре. В немалой степени это описание подходит, с одной стороны, для реализации всех вышеописанных отдельно «мировых внешних рисков» для России, а с другой стороны,— для августовских событий на финансовом рынке РФ: «выборочное» ограничение США покупок американскими компаниями нового внешнего госдолга России по своему эффекту вполне сопоставимо с общим «бегством в качество» с отдельно взятого российского рынка. Здесь «эксперимент» продемонстрировал высокую устойчивость по крайней мере российского госдолга: уточнение санкций США на фоне снижения доходностей по российскому госдолгу привело к очень незначительному выходу нерезидентов из ОФЗ и еврооблигаций: в июле доля нерезидентов в ОФЗ немного превышала 30%, в августе снизилась до 29%. ЦБ также отмечает, что ослабление рубля в августе вызвало массовое закрытие банками контрактов, используемых в операциях carry trade — нерезиденты и дочерние иностранные банки в РФ купили валюты на 221 млрд руб. Очевидно, что возможное будущее «бегство от рисков» приведет к схожим решениям.
Существенно сильнее ЦБ беспокоит будущее ослабление крупнейшими центробанками денежно-кредитной политики в целях стимулирования экономического роста: по крайней мере для ЕС это приведет к расширению использования отрицательных процентных ставок. Банк России напоминает, что российское законодательство вообще не предусматривает отрицательной доходности при привлечении депозитов: банки частично компенсируют это повышенными комиссиями по таким операциям прежде всего в евро — однако такой прием не является системным решением проблемы, которая в 2020 году может усугубиться.
В некоторой степени ЦБ это играет на руку — сложности со счетами в евро поддерживают девалютизацию российского рынка. Тем не менее, именно в евро в последние месяцы активно переводятся российские внешнеторговые расчеты по операциям, например, с Китаем, другими странами BRICS, да и — что совершенно естественно — со странами самого Евросоюза. Возможный жесткий «Брексит», рост волатильности мировых рынков и ожидаемые риски осени делают этот процесс проблемным, а финрынок России — неготовым к будущему «миру отрицательных процентных ставок».
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