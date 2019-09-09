В Дагестане задержаны трое подозреваемых в финансировании ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане трех подозреваемых в финансировании сирийских боевиков. По словам источника “Ъ” в республиканском управлении ФСБ, еще несколько человек находятся в оперативном розыске.

По данным источника “Ъ”, задержание было проведено еще 21 августа сотрудниками одного из головных подразделений ФСБ, прибывшими в Дагестан из Москвы. Уже на следующий день задержанные были отправлены под конвоем в столицу России.

По данным оперативников, Асильдар Юнусов (1983 года рождения), Рамазан Абдулхаликов (1985) и Даниял Арсланов (1989) были участниками группы, созданной для финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они перечисляли денежные средства на банковские карты боевиков ИГ.

На след сторонников ИГ в Дагестане сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве вышли, расследуя уголовное дело группы, финансировавшей боевиков этой террористической организации с территории Кабардино-Балкарии. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

По словам источника “Ъ”, сейчас в оперативном розыске числятся еще несколько жителей Дагестана, подозреваемых в причастности к деятельности местной террористической ячейки.

Юлия Рыбина, Махачкала