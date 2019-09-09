Пилоты British Airways потребовали от компании большего

Пилоты British Airways устроили крупнейшую забастовку в истории компании. Отменено более 1,5 тыс. рейсов. Вылететь самолетами этого перевозчика не смогли около 280 тыс. пассажиров. Забастовка началась закончится не раньше 11 сентября. Пилоты требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Руководство компании предложило им надбавку почти в 12% за три года. Но представители профсоюзов посчитали, что компания может позволить себе большее.

Пассажиров British Airways заранее просили даже не приезжать в аэропорт, но далеко не все отнеслись к ситуации с пониманием, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Некоторые терминалы в аэропорту Хитроу выглядят как фрагменты города-призрака: из-за того, что почти все рейсы British Airways отменены, создается впечатление, что аэропорт наполовину или даже больше пуст. Перевозчик пытался пристроить своих пассажиров в другие авиакомпании, но не всегда это удавалось. Часто можно услышать пассажирский ропот: “Они ведь и так много зарабатывают — 100 тыс. фунтов в год и больше, нам бы так, а они еще больше требуют — 7,5% за три года их не устроили”. Действительно, это большая редкость в британской экономике, чтобы так щедро увеличивали зарплаты. Кроме того, есть обеспокоенность, что, если пилоты добьются своего, через год они захотят повторить.

Это довольно большой прецедент в истории взаимоотношений трудящихся и работодателей в Великобритании, хотя, конечно, это специфика отрасли».

В российском МИДе предупредили о возможных отменах рейсов компании в начале этой недели, а также 27 сентября, когда ожидается еще одна забастовка. Россияне в основном летают самолетами British Airways из Москвы в Лондон и обратно. Всего таких три рейса день. По одному самолету в день вылетает из Пулково, рассказал главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин: «Доля British Airways на российском рынке перевозок крайне незначительна, в основном она специализируется на прямом пассажиропотоке, то есть тех, кто летит из Лондона в Москву и из Москвы в Лондон. С точки зрения трансферных возможностей это не самый интересный перевозчик. Безусловно, он имеет большое значение для Великобритании, но на россиянах это практически не отразилось. Авиакомпании по-разному формируют свою маршрутную сеть, есть те, кто рассчитывает на свой аэропорт в качестве хаба. У Air France, например, сегмент до Парижа получается практически бесплатным, билет Париж—Лос-Анджелес и Москва—Париж—Лос-Анджелес стоит примерно одинаково. А “бритиши” ориентируются на прямой пассажиропоток, трансферного там очень немного».

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Такие забастовки весьма затратны для перевозчиков. Компании British Airways один день простоя обходится в 40 млн фунтов стерлингов. На ситуацию отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал стороны сесть за стол переговоров.

Владимир Соколов