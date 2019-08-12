12 августа, понедельник
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Фото: Tyrone Siu / Reuters

Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала. «Работа Международного аэропорта Гонконга была сегодня серьезно нарушена в результате скопления людей в здании,— говорится в заявлении.— Регистрация на все рейсы на вылет была прекращена. Помимо тех вылетающих рейсов, регистрация на которые уже была завершена, и прибывающих рейсов в Гонконг, все остальные рейсы на сегодня отменены до конца дня». Среди отмененных может оказаться и рейс Гонконг—Владивосток, вылет которого запланирован на 17:55 по местному времени (12:55 мск).

В настоящий момент в аэропорту Гонконга собрались тысячи протестующих в черных масках и их число со временем только увеличивается. Планировалось, что сидячая забастовка продлится три дня — она должна была закончиться сегодня ночью. Однако протестующие так и не покинули здание, полностью парализовав работу аэропорта.

Среди тех, кто принял участие в акции протеста, были и несколько сотрудников главного гонконгского авиаперевозчика, Cathay Pacific. Китайское управление гражданской авиацией еще в пятницу отреагировало на это, предписав авиакомпании отстранить всех участвовавших в акции от обслуживания полетов в и из КНР. Сегодня стало известно, что компания отстранила от работы одного пилота и уволила двух сотрудников аэропорта.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Подробности — в публикации “Ъ” «Гонконг бастует против Китая».

Кирилл Сарханянц


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