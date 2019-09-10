Губернскую думу дополнили «Единой Россией»

Довыборы по двум округам в Самарскую губернскую думу выиграли представители «Единой России». При этом явка на выборах по Безымянскому одномандатному избирательному округу оказалась самая низкая — 8,21%. Представители ЛДПР не признают итоги этих выборов и требуют считать недействительным голосование по всем переносным урнам на территории этого округа в связи с выявленными ими фальсификациями. В частности, по их словам, «выявлены факты подделки подписей при проведении голосования на дому», «зафиксирован случай подачи заявления о надомном голосовании от давно умершего ­человека».

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов в думу Новокуйбышевска седьмого созыва, а также дополнительных выборов в самарскую губернскую думу, которые состоялись 8 сентября. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

На довыборах депутатов губернской думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 победил депутат Кировского райсовета, руководитель реготделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков. Он участвовал в выборах от партии «Единая Россия». Господин Мастерков набрал 56,48% голосов, за него проголосовали более 4,1 тыс. человек. На втором месте с результатом 18,99% (свыше 1,4 тыс. избирателей) оказался представитель ЛДПР Юрий Венедиктов. Третью позицию (13,7%, более 1 тыс. избирателей) занял кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Кравченко. При этом на выборах по этому округу оказалась самая низкая явка — 8,21% (7432 ­избирателя).

В Безымянском избирательном округе № 11 необходимость довыборов возникла после того, как избранный от этого округа Виктор Сазонов скончался на 71м году жизни в сентябре прошлого года. С 2001 по 2018 год он являлся председателем самарской губернской ­думы.

Представители ЛДПР выборы по 11му округу не признали. На сайте реготделения ЛДПР сообщается о фальсификациях, выявленных партийцами: «В ходе выборов зарегистрированным кандидатом в депутаты самарской губернской думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 Юрием Венедиктовым и наблюдателями от ЛДПР были выявлены факты подделки подписей избирателей при проведении голосования на дому. Избирательные бюллетени предоставлялись лицам, которые не обращались с просьбой о голосовании на дому. На участке 2633 зафиксирован случай подачи заявления о надомном голосовании от давно умершего человека. При визите членов участковой избирательной комиссии по адресам, указанным в заявлениях, многие граждане заявляли, что не обращались с просьбой о проведении голосования на дому, и отказывались голосовать. По данным фактам Юрий Венедиктов подал заявление в ГУ МВД по Самарской области. «В связи с вышеизложенным ЛДПР требует считать недействительным голосование по всем переносным урнам на территории 11го избирательного округа»,— говорится в сообщении.

Довыборы по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19 выиграл также представитель «Единой России» — директор по ремонту зданий и сооружений завода «Тяжмаш» Сергей Гринько. Он набрал 75,44% голосов (34153 избирателя). За представителя ЛДПР Дмитрия Копылова проголосовали 4139 избирателей (9,14%), кандидат от «Справедливой России» Александр Исаев набрал 7,14% голосов (3232 избирателя). Явка по Приволжскому округу составила 53,40% (45273).

В конце февраля Валерий Троян сложил полномочия депутата губернской думы по данному округу.

По предварительным итогам выборов депутатов в думу Новокуйбышевска седьмого созыва, представители «Единой России» получили 18 мандатов из 25. Также депутатами думы стали четыре кандидата от КПРФ. По одному месту в городском парламенте получили партии ЛДПР и «Справедливая Россия», мандат также получил один самовыдвиженец. Явка по городу составила 29,08% (23933 избирателя).

«По Безымянскому округу проголосовало 7432 человека, из них 840 (порядка 12%) — голосование на дому. Мы специально поехали по этим адресам. И выявили несоответствия. Например, первая подпись стоит под заявлением «прошу прислать мне урну на дом», вторая — получение урны. Подписи не совпадают. У нас около 700 таких бюллетеней не совпадает. 8% явка это, конечно, позор, с учетом того, какая была накрутка по надомному голосованию. Всего шесть депутатов от так называемых оппозиционных партий прошли в думу Новокуйбышевска. Административный ресурс в Новокуйбышевске — сильнейший на территории Самарской области»,— подчеркивает заместитель председателя губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов.

Всего в воскресенье в регионе состоялись 34 избирательные кампании различных уровней. Явка на выборы в Самарской области составила более 27,9%, число голосовавших — свыше 78,2 тыс. человек из более чем 280,4 тыс. Самая высокая явка оказалась в сельском поселении Муранка Шигонского района — почти 98%.

Ани Айвазян