Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией… в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур"»,— говорится в заявлении КГБ Южной Осетии. Пограничные пункты будет открыты после нормализации обстановки.
В конце лета возведение блокпостов грузинской полиции на границе с Южной Осетией привело к очередному обострению отношений между двумя государствами. Тбилиси ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения. Цхинвал заявляет, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе».
Об обострении конфликта читайте в материале “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».
Как Грузия, Южная Осетия и Абхазия живут вместе порознь
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