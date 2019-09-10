Эмпатия в ритме мегаполиса

На Международной театральной олимпиаде-2019 сыграли премьеру нового спектакля немецкой театральной команды Rimini Protokoll — «Утополис Петербург». На первом показе самого масштабного проекта главных героев европейской постдрамы побывала Елена Смородинова.

Спектакль-променад по городским локациям «Утополис» — самый свежий проект выпускников Хайнера Гёббельса в театральном «Хогвартсе», гиссенском Институте прикладного театроведения. Мировая премьера «Утополиса» прошла на Манчестерском международном фестивале в июле. Отталкиваясь от названия книги Томаса Мора («Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», 1516), авторы-режиссеры Хельгард Хауг, Штефан Кэги и Даниэль Ветцель пытаются выяснить, какой может быть утопия современного горожанина, чего ему не хватает для счастья и что он хотел бы изменить. А еще это исследование городской среды, механизмов появления микросообществ и эмпатии в мегаполисе.

Вы приходите в одну из 48 точек (парикмахерскую, офис жилищной программы, дизайн-отель, кофейни-бары-пабы), встречаете таких же, как вы, участников проекта и получаете «сопровождающего» — портативную аудиоколонку, которая будет руководить вами в ближайшие три часа: привлекать внимание, если рядом идет кто-то с такой же колонкой, просить ответить на вопрос или отдать колонку соседу. Как всегда у Rimini Protokoll, зритель и актер — одно лицо. А дальше — три часа движения от малой группы к большой, от пяти зрителей к 250, от одной из точек, через которые проходит будничный маршрут горожанина, к встрече всех участников в Михайловском сквере.

Четыре промежуточные точки маршрута — три пустых зала (кассы РЖД на канале Грибоедова, Петрикирхе, читальный зал Российской национальной библиотеки) и припаркованные на Итальянской пати-басы с импровизированными барами, которые кто-то из зрителей метко назвал «проституточной». В этих точках зрителю предлагают делом ответить на разные вопросы. Соглашаясь с тем или иным утверждением, в Петрикирхе зрители захлопывают книги с гимнами, в пустом зале железнодорожных касс — переходят на одну или другую сторону, в РНБ — зажигают знаменитые зеленые светильники.

«Утополис», самый массовый проект из всех, что до сегодняшнего момента сделали Rimini Protokoll, в определенной степени миксует идеи двух их работ: знаменитой прогулки «Remote X», в которой зрители подчиняются компьютерному голосу из наушников, и «100% City», в котором 100 горожан, выйдя на сцену, выражали свое отношение к политическим, религиозным и другим экзистенциальным проблемам. Однако, в отличие от аудиопроменадов, моду на которые в какой-то степени сформировал променад «Remote X», здесь зритель не отделен от мира наушниками: возможно, вам придется отвечать на вопросы окружающих (например, что это сейчас такое происходит) или почувствовать себя гопником, который предлагает свой трек-лист всем встречным. При этом аудиоголос не становится твоим партнером и проводником, его функция максимально утилитарна.

В отличие от «100% City», «Утополис» делает акцент не на статистику (все равно не сосчитать, сколько раз захлопнули книжку в Петрикирхе в ответ на вопрос: «Считаете ли вы, что тут должен быть бассейн?»), а на наблюдение за реакциями соседа. «На каком расстоянии вы готовы жить от близкого человека?» — интересуется колонка. Подруга-петербурженка показывает три пальца и возмущается на мои пять, обозначающие пять часов «Сапсана» и метро.

В самом начале променада из колонок звучат голоса горожан — так я узнаю, что пиар-директор парикмахерской, в которой был старт нашего «Утополиса», когда-то выбирала, уехать ли ей в Китай или в Петербург, и этот выбор кажется предощущением перемен в глобальном мире. А в блокноте с картой, который получает каждый зритель на стартовой точке, фразы 48 обладателей голосов, звучащих в «Утополисе Петербург». «Я определяю счастье как отсутствие похмелья» — Михаил, «Петербург для меня — это первый большой город в моей жизни» — Никита, «Я определяю счастье как возможность делать добро» — Гюнтер. Можно предложить и свой вариант утопии, отправив SMS по ходу спектакля. «Свобода мысли сделала бы нас счастливыми»,— написал кто-то в 20:24.

И все три часа, что длится «Утополис Петербург», кажется, что такое счастье возможно и допустимо. Придумывать свою утопию и вникать в утопии другого — островок эмпатии посреди большого города. Rimini Protokoll, главный левацкий театр Европы, один мой коллега называл «менеджерами по связи с реальностью». С реальностью — и с теми, кто живет и ходит где-то совсем рядом. Маршрутом, похожим на ваш.