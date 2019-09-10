Провайдеры зайдут по документам

Правительство поддержало обсуждаемую много лет инициативу обеспечить интернет-провайдерам безвозмездный доступ к инфраструктуре жилых домов. Однако уже внесенный в Госдуму законопроект придется доработать, предусмотрев расходы на подготовку технической документации для размещения в домах оборудования. Их готовы взять на себя операторы связи, но управляющие компании (УК) опасаются, что это приведет к беспорядку на рынке.

Правительство поддержало законопроект об упрощении доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома, внесенный в Госдуму в декабре 2018 года сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой, Дмитрием Мезенцевым и Олегом Мельниченко, при условии его доработки, следует из отзыва от 30 августа (есть у “Ъ”). В частности, предложения не учитывают возможные расходы на подготовку технических условий размещения в домах средств связи, говорится в отзыве. Согласно проекту, их обязаны будут выдавать УК, но они «не всегда обладают специальными знаниями». Кроме того, остается вопрос безопасности жильцов при доступе операторов в помещения, где размещены инженерные системы, санитарно-техническое и электрическое оборудование.

В целом же правительство поддерживает необходимость обеспечить недискриминационный безвозмездный доступ операторов в многоквартирные дома, сообщил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова.

В сентябре проект будет доработан с учетом замечаний, заявила “Ъ” Людмила Бокова. На площадке рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве РФ уже подготовлены поправки к проекту, сообщила “Ъ” куратор группы Ирина Левова. По ее словам, предполагается, что правила взаимодействия операторов связи с УК и их доступ к внутридомовой инфраструктуре будет регламентировать постановление правительства. Из проекта такого постановления (есть у “Ъ”) следует, что при получении уведомления от интернет-провайдера УК должна в течение пяти дней обеспечить ему доступ к инфраструктуре для предпроектных изысканий. «Таким образом оператор может самостоятельно разработать технические условия, что не потребует затрат от УК»,— поясняет госпожа Левова.

Анатолий Голомолзин, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы, 29 марта 2019 года («РИА Новости») За что берутся дополнительные деньги, вызывает вопросы. Так мы можем начать деньги брать за посещение гостей, доставку пиццы и т. д.

Затраты на подготовку технических условий пока оценить сложно, но операторы готовы взять на себя процесс их подготовки, подтверждает представитель «ЭР-Телекома». Предложение поддерживают в «МегаФоне» и МТС. «Также необходимо прописать процедуру доступа в многоквартирный дом для эксплуатации и ремонта оборудования связи, что минимизирует угрозы безопасности»,— отметили в МТС.

В нормативно-правовых актах можно зафиксировать обязанности провайдеров, размещающих средства связи в домах, согласны в «Ростелекоме».

Пока же УК «с каждым годом все более изобретательно подходят к выдумыванию оснований для различных поборов с операторов», ситуация требует решения, подчеркивает представитель «Ростелекома».

Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы оценивал совокупные затраты провайдеров на доступ в дома не менее чем в 2,7 млрд руб. в год, сообщал “Ъ” 25 марта. Размещение оборудования в разных случаях может быть безвозмездным или договорным и, как правило, обходится операторам в сумму от 500 руб. до 80 тыс. руб.

В «Ростелекоме» также настаивают на отказе от проведения общего собрания жильцов для решения вопросов о доступе операторов в дома. «Как показывает многолетняя практика, невозможно обеспечить кворум»,— утверждают в компании. Если доступ не требует реконструкции или переустройства, то решение о нем может принимать УК, согласен представитель «ПИК-Комфорта». «Если же конструктивные особенности не позволяют допустить оператора без проведения работ капитального характера, тогда требуется общее собрание собственников, технические условия и так далее»,— подчеркивает он, соглашаясь с тем, что подготовка технических условий должна оплачиваться оператором связи, а порядок расчета платы можно утвердить на уровне правительства.

С предложениями не согласна руководитель юридического отдела УК «Аструм» Екатерина Воронцова. «Самостоятельное составление документов операторами связи приведет к беспорядочному размещению сетей разных операторов в одном доме», — полагает она. Право общего собрания собственников помещений на принятие решений, по мнению госпожи Воронцовой, — хоть какая-то гарантия того, что оператор связи будет оказывать услуги значительному количеству пользователей в доме.

Юлия Тишина