ФСИН отрицает дефицит препаратов для ВИЧ-инфицированных

В распоряжении “Ъ” оказался ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) общественному движению «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями). «Медико-санитарные части ФСИН обеспечены антиретровирусными препаратами в необходимом объеме»,— говорится в документе.

Ранее сегодня, 9 сентября, “Ъ” сообщил о жалобах, которые получают общественные организации от родственников отбывающих наказание в учреждениях ФСИН: с июля на сайт «Перебои.ру» (проект движения «Пациентский контроль») поступают сообщения о нехватке ламивудина в учреждениях ФСИН Свердловской и Брянской областей. Кроме того, член общественной наблюдательной комиссии Татарстана Альберт Зарипов сообщил “Ъ”, что в течение как минимум прошлой недели во всех учреждениях системы ФСИН региона не было еще одного препарата — тенофовира. Сейчас в Татарстане препараты начали поваляться, но, по словам господина Зарипова, в региональной ФСИН сообщают, что препаратов хватит только на два месяца. Он связывает это не с начавшимися поставками в результате госзакупок, а с «некой гуманитарной помощью».

ФСИН сообщает, что в 2018 году «Минздрав России осуществил частичную поставку антиретровирусных препаратов в медико-санитарные части ФСИН»: «Ведется работа по осуществлению закупки оставшейся части». Напомним, в мае представители «Пациентского контроля» обращались в ФСИН, предупреждая о возможном дефиците ряда препаратов из-за того, что закупки Минздрава срывались. Отметим, что с 2019 года ФСИН самостоятельно закупает препараты для ВИЧ-инфицированных, находящихся в ее учреждениях, в 2018 году Министерство здравоохранения проводило централизованные закупки, обеспечивая ФСИН.

Тем не менее в ответе «Пациентскому контролю» ФСИН признает, что «при проведении аукционов на закупку лекарственного препарата ламивудин у Минздрава возникли сложности на фармацевтическом рынке»: «В настоящее время ФСИН России проводятся мероприятия по подготовке проекта государственного контракта на закупку ламивудина у единственного поставщика, определенного правительством РФ (АО "Нацимбио".— “Ъ”). Поставку данного препарата в медико-санитарные части ФСИН планируется осуществить до конца ноября 2019 года». «В целях удовлетворения потребностей в данном препарате… ФСИН России проведены мероприятия по распределению ламивудина между медико-санитарными частями»,— заявили в службе исполнения наказаний.

Напомним, 1 августа 2019 года “Ъ” сообщил, что централизованные аукционы Минздрава на поставки ламивудина были объявлены несостоявшимися в третий раз за год. Представители фармацевтического рынка заявляли, что ситуация была «абсолютно прогнозируема еще в начале года», так как максимальная начальная цена контрактов была заниженной.

Подробнее о том, как пациенты поросили премьера скорректировать цены на препарат ламивудин, читайте в публикации “Ъ” «ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы».

Валерия Мишина