Схема лечения ВИЧ дала сбой в неволе

Общественные организации сообщают о перебоях с обеспечением антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных, отбывающих наказание в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Они напоминают, что заявляли три месяца назад о возможном дефиците препаратов. Тогда в службе исполнения наказаний заверяли, что все нуждающиеся обеспечены за счет закупок 2018 года. В «Нацимбио» (компания—поставщик препаратов для ФСИН) “Ъ” сообщили, что аукцион на наиболее востребованный препарат пока не объявлялся.

Еще в конце мая представители общественного движения «Пациентский контроль» обратились к директору ФСИН Геннадию Корниенко, в котором высказали опасение, что в ближайшие месяцы в системе ФСИН может возникнуть дефицит препаратов для ВИЧ-инфицированных. Напомним, с марта 2019 года Минздрав перестал включать препараты для ФСИН в централизованные закупки, теперь объявлять закупки должна служба исполнения наказаний. Как говорилось в обращении, ряд аукционов Минздрава РФ, объявленных до исключения ФСИН из закупок, не состоялись и позже были переобъявлены, но уже без указания ФСИН в качестве потенциального получателя — соответственно, даже в случае заключения контрактов Минздравом заключенные ВИЧ-инфицированные этих препаратов не получат. В частности, ситуация касалась препаратов ламивудин, абакавир, диданозин, тенофовир. «Ламивудин входит практически в каждую комбинацию лечения ВИЧ-инфекции в РФ»,— отметили в «Пациентском контроле».

В конце июня во ФСИН в ответ на это обращение сообщили, что «больные ВИЧ-инфекцией, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ… обеспечены антиретровирусной терапией в полном объеме с учетом поставок Минздрава в 2018 году», «ведется работа по осуществлению закупки оставшейся части антиретровирусной терапии, заключение госконтрактов планируется осуществить в течение июля—августа 2019 года». Аналогичный ответ в середине июня был направлен и “Ъ”, в нем говорилось, что «ведется работа по осуществлению закупки антиретровирусных препаратов на четвертый квартал 2019 года и 2020 год».

С июля на сайт «Перебои.ру» (проект движения «Пациентский контроль») начали поступать сообщения о нехватке ламивудина в учреждениях ФСИН Свердловской области. Родственники и друзья ВИЧ-инфицированных заключенных сообщали об изменении схемы лечения. «Всем меняют ламивудин на абакавир,— говорится в сообщениях, всего их по этому региону около десятка.— Осужденные волнуются, фельдшер объясняет, что в связи с перебоями». «Когда я приехал к брату на свидание, он сказал, что врач еще дал подписать какую-то бумагу, что препаратов нет»,— говорится в другом обращении. «В ИК-2 сказали, что до сентября не будет ламивудина, выдают схемы без него»,— сообщили из Брянской области.

Как сообщил “Ъ” член ОНК Татарстана Альберт Зарипов, в течение прошлой недели во всех учреждениях системы ФСИН региона не было тенофовира. «Это проверенная информация, сейчас в региональной ФСИН нам сказали, что тенофовир будет, но всего на два месяца. То есть это не итоги закупки, которая не производится на такой короткий срок, а некая гуманитарная помощь»,— предположил господин Зарипов. По его словам, такая же ситуация и с ламивудином. По данным источника “Ъ” в Свердловской области, там с ламивудином начали помогать фармкомпании, «передав препараты по благотворительности». «Ждут около 10 тыс. упаковок ламивудина, будут отправлять и в другие регионы»,— сказал он. Собеседник “Ъ” сообщил, что только в учреждениях Татарстана в тенофовире нуждаются около 400 человек, в ламивудине — более 1 тыс. человек.

Во ФСИН на новый запрос “Ъ” пока не ответили. В АО «Нацимбио» (компания определена единственным поставщиком антиретровирусных лекарственных препаратов для ФСИН) “Ъ” ответили, что компания и ФСИН России заключили 13 госконтрактов на поставку антиретровирусных препаратов, десять из них заключены с 27 июля по 31 июля 2019 года (в списке препаратов значится тенофовир), три — 16 августа, еще два контракта планируются к заключению в сентябре. «Сроки поставки по заключенным госконтрактам — 30 августа, 1 сентября и 30 сентября,— говорится в сообщении.— АО "Нацимбио" завершило отгрузку лекарственных препаратов по заключенным контрактам более чем на 85%». В компании отметили, что «госконтракт на поставку лекарственного препарата ламивудин не заключен, так как АО "Нацимбио" не получало предложения о его заключении со стороны ФСИН».

Согласно анализу, проведенному «Пациентским контролем», закупка тенофовира объявлена ФСИН 21 августа по 44-ФЗ (ст. 93) у «Нацимбио»: «В этот же день "Нацимбио" объявляет закупку по 223-ФЗ у единственного поставщика на этот же препарат в том же количестве и на ту же сумму, что и их контракт со ФСИН. Указано, что закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Срок поставки «Нацимбио» указал 24 августа, а срок поставки по контракту ФСИН — 1 сентября. В движении недоумевают, «в чем смысл такой передачи полномочий от Минздрава РФ во ФСИН, если проводятся такие странные закупки у компании, которая не производит эти препараты, и если цены такие же, как у Минздрава».

Валерия Мишина