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Екатерина Зиборова в колье Messika

Фото: из личного архива

Новый старый свет

"Стиль Украшения". Приложение от , стр. 10

Традиции и современность, наследие и дерзкие решения, старое и новое — лейтмотив, проходящий через всю историю любой уважаемой ювелирной или часовой марки.



Ювелирное искусство в этом номере «Стиль. Украшения» представлено в самом современном виде, но почти в каждом материале есть отсылы к славному прошлому. У Louis Vuitton колье и браслеты напоминают французские рыцарские регалии. В коллекции Van Cleef & Arpels легко читаются аллюзии с итальянским Ренессансом. Старейший в мире ювелирный бренд Garrard создал самую актуальную сегодня форму украшения — серьги-каффы, переосмыслив драгоценности королевы Александры Датской. Zenith выпустил ограниченным тиражом серию часов в винтажной эстетике времен первых авиаторов, но с современным механизмом. Audemars Piguet в одних часах совместил сразу три ссылки на свою историю и инновационную разработку, и все это сосуществует вполне гармонично. А придуманные дизайнерами Cartier и Boucheron украшения по мотивам «архивных» выглядят ультрасовременно. И даже привыкшая ломать каноны Виктуар де Кастеллан, создавая игривые вещи в неоновых расцветках для Dior Joaillerie, не забывает о главных принципах основателя модного дома.

Екатерина Зиборова, главный редактор


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