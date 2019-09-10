Курорт выберет мэра

Сегодня истекли полномочия Анатолия Пахомова как главы города Сочи. Он руководил курортом 10 лет. Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который с 9 сентября также занимает должность первого заместителя главы города. Его считают самым вероятным кандидатом на этот пост. Он бывший военный, в администрации края работает с января 2014 года. Впервые мэра Сочи выберут не горожане, а депутаты, выборы пройдут завтра, 10 сентября. 9 июля городское собрание Сочи объявило конкурс на должность главы города, зарегистрировались на него 18 кандидатов.

9 сентября истекли полномочия Анатолия Пахомова как главы Сочи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что первым заместителем главы города, исполняющим обязанности мэра, назначен Алексей Копайгородский. До этого он занимал должность вице-губернатора Кубани и курировал направление внутренней политики. «Выбирать мэра нужно только исходя из интересов жителей. Сочи – это не только Адлер и Красная Поляна. Мы говорим о Большом Сочи, где живет больше полумиллиона человек. Давайте будем расшивать проблемы, которые накопились – это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ», – сказал глава региона руководству города.

Алексей Копайгородский окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко — вуз, который выпускает экспертов в области информационной безопасности автоматизированных систем для всех видов войск. В 2012 году окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, а в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. До начала работы в органах государственной власти Алексей Копайгородский командовал взводом, ротой, был начальником спецотделения филиала Военной академии связи в Краснодаре. В органах власти работает с 2014 года.

В 2016-2017 годах Алексей Копайгородский был вице-мэром Краснодара, позднее занимал должность вице-губернатора Кубани и курировал направление внутренней политики. Женат, воспитывает двоих детей.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году он заработал 1,5 млн руб. В пользовании у Копайгородского находится дом, а также два земельных участка. Владеет автомобилем Land Rover. Доход жены Алексея Копайгородского за 2018 год составил 14,7 млн руб. Супруга Копайгородского владеет шестью земельными участками, двумя домами. Кроме того, ей принадлежит четыре нежилых здания и два автомобиля - Hyundai Santa Fe и BMW X5.

По некоторым данным, сейчас Анатолий Пахомов находится в отпуске. В конце августа господин Пахомов заявил журналистам, что не пойдет на третий срок. Напомним, Анатолий Пахомов подавляющим большинством голосов избирался на должность главы Сочи дважды: в апреле 2009 года и в сентябре 2014 года, в обоих случаях выборы происходили путем прямого голосования жителей. Анатолию Пахомову в этом году исполнится 59 лет, он считается одним из самых опытных управленцев в ЮФО. Господин Пахомов руководил краевым департаментом курортов и туризма, работал в должности мэра Анапы. На его счету Олимпиада-2014 и ЧМ-2018 по футболу.

Два года назад в аппарате администрации Сочи началась массовая «зачистка», были арестованы несколько вице-мэров, руководителей департаментов и директор городского водоканала. Краевая власть и надзорные органы публично критиковали Анатолия Пахомова за «градостроительный беспредел» и громкие скандалы с дольщиками. Совсем недавно теперь уже экс-глава Сочи заявил, что эти проблемы полностью решены.

9 июля городское собрание Сочи объявило конкурс на должность главы города. Зарегистрировались на него 18 кандидатов. Первый раз в истории Сочи главу города выберут по новым правилам – не всеобщим голосованием горожан, а голосованием в городском собрании. Выборы пройдут завтра, 10 сентября.

Политолог Сергей Шишов называет Алексея Копайгородского достаточно опытным управленцем, однако отмечает, что для работы на посту мэра Сочи этого может быть недостаточно. «Алексей Копайгородский работал вице-мэром Краснодара, и в администрации региона. Он достаточно опытный человек. Дело в том, что человек в должности мэра должен быть хорошим хозяйственником, но не только. Глава Сочи должен быть еще и политиком. Уметь лавировать, проявлять когда надо и гибкость, и жесткость, уметь договариваться. Сочи - город многонациональный, нужно поддерживать мир, необходимо обладать авторитетом. Анатолий Пахомов обладал этими качествами в полной мере. Кроме того, к этому городу всегда было пристальное внимание Москвы, а проблемы там есть, и серьезные - это и самовольная застройка, и ЖКХ»,- сказал господин Шишов. По его мнению, если Алексея Копайгородского выберут, он справится при наличии опытной команды. И, как считает политолог, вскоре следует ожидать смены большей части руководства Сочи.

Елена Рыжкова