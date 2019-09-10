«Против тюрьмы не возражаю» Арестован обвиняемый в нападении на Эллу Памфилову

Басманный райсуд до 6 ноября арестовал уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева, напавшего на председателя ЦИКа Эллу Памфилову. Обвиняемому, не очень понимавшему, что происходит, все объяснять приходилось судье и адвокату.

Когда судья Наталья Дударь поинтересовалась у Бахыта Карабалаева, сколько классов он закончил, последовал ответ:

— Два.

— Женаты?

— Один…

Следователь Следственного комитета России рассказал, что в ночь с четверга на пятницу Карабалаев, отогнув москитную сетку, забрался в открытое окно подмосковного дома председателя ЦИКа Эллы Памфиловой с целью хищения денег и других ценностей. Разбуженную хозяйку дома он дважды ударил электрошокером, причинив ей физические страдания. Госпожа Памфилова, оказав нападавшему активное сопротивление, вынудила его скрыться с места преступления.

Уголовное дело полиция Истры возбудила по факту разбоя с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК), но затем по распоряжению генпрокурора Юрия Чайки передала его материалы в ГСУ СКР. В субботу в 23:20 нападавший был задержан сотрудниками полиции. Свою вину, отметил представитель СКР, Карабалаев полностью признал. По версии обвиняемого, нападение он совершил из-за того, что ему нечего было есть. Его показания были проверены на месте происшествия — их подтвердили свидетели и потерпевшая Памфилова.

Приведя затем стандартный набор мотивов и доводов, следователь предложил арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток.

— Вы согласны со следователем? — поинтересовалась у обвиняемого судья.

— Да, согласен.

— Согласны с тем, что можете, как он говорит, скрыться, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью? И с тем, что следователь просит вас арестовать до 6 ноября?

— Если есть другой выбор, то можно и другое.

Тогда судья попросила адвоката объяснить обвиняемому, что происходит, и переспросила снова.

— Да, он согласен на то, чтобы находиться в тюрьме,— последовал ответ защитника.

— Я не возражаю,— добавил и сам обвиняемый.

Алексей Соковнин