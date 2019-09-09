Двигатель чешского авиастроения

PBS в этом году произведет тысячную ВСУ Safr 5K/G MI для российских вертолетов Миль, она была разработана на базе модели ВСУ, изначально предназначенной для чешского самолета Л-610.



Чешская компания PBS Velk Bte разрабатывает и производит турбинные двигатели более 50 лет. За это время компания осуществила более шесть тысяч инсталляций вспомогательных силовых установок (ВСУ). PBS является одной из четырех компаний в мире, которые обладают сертификатами для разработки, производства и обслуживания ВСУ от европейского агентства EASA. Этой осенью предприятие произведет тысячную по счету вспомогательную силовую установку Safr 5K/G MI. Данный тип ВСУ предназначен специально для российских вертолетов Ми-8 и Ми-17. С точки зрения рынка речь идет о самых успешных моделях вертолетов в своей категории в мире. Первые переговоры между производителями российских вертолетов и представителями чешской компании состоялись в 1999 году как раз во время салона МАКС. В этом году PBS Velk Bte отпраздновала своим участием на аэрокосмическом салоне 20 лет со дня начала этого сотрудничества.

ВСУ по сути является турбинным мотором, включение которого обеспечивает встроенный электрический стартер. После включения он поставляет электрическую энергию главным бортовым системам во время предполетной подготовки. Он также генерирует сжатый воздух, с помощью которого в действие приводится главный мотор и поставляет чистый воздух в систему кондиционирования. После успешного включения головных моторов ВСУ обычно отключается и служит запасным источником энергии на случай чрезвычайных ситуаций.

ВСУ для самых распространенных вертолетов в мире

Вспомогательные силовые установки SAFIR компании PBS в разных конфигурациях устанавливаются на несколько типов гражданских и военных вертолетов. Конкретно Safr 5K/G MI работает в российских вертолетах Ми-8 и Ми-17. Эти аппараты являются самыми востребованными на мировом рынке в своей категории с точки зрения количества проданных экземпляров и числа стран, в которых они эксплуатируются. На данный момент эти вертолеты летают более чем в 60 странах мира.

Доступные конфигурации ВСУ от компании PBS могут непрерывно работать в течение шести часов. В мощностной категории до 100 киловатт ВСУ компании PBS принадлежат к лучшим в мире. Это подтверждают, кроме прочего, полученные в прошлом и постоянно подтверждаемые сертификаты DOA, POA и MOA от агентства EASA.

Выгоды турбинных двигателей PBS более 50 лет опыта в области авиации и оборонной промышленности более шести тысяч поставленных ВСУ проверено в суровых климатических условиях и неблагоприятной окружающей среде высококлассные параметры, компактные размеры гибкая разработка в соответствии с требованиями заказчика собственная разработка, производство и испытания ВСУ сертификаты от EASA и других мировых авторитетных сертификационных организаций поставка комплексных решений (ВСУ + ECS и т. п.)

ВСУ Safír 5K/G MI

МАКС в истории ВСУ Safr

ВСУ Safr 5K/G MI была разработана для вертолетов Ми-17 на базе предыдущей модели ВСУ, которая было изначально предназначена для чешского самолета L-610. Поскольку проект L-610 так и не был реализован, в распоряжении компании оказалась ВСУ с очень хорошими характеристиками, но без возможности конкретного применения. Однако такая возможность появилась в тот же год на выставке МАКС в Москве. Представители чешского производителя встретились здесь с делегатами производителя российских вертолетов Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля и Казанского вертолетного завода. Российская сторона в это время как раз искала замену для ВСУ, которыми в то время оснащались вертолеты Ми-17. Установка должна была быть способна произвести старт на высоте до 6 тыс. м над уровнем моря. Спустя год после этой встречи чешская и российская стороны подписали договор о поставке ВСУ для прохождения сертификации. Первая силовая установка была поставлена в Россию в 2001 году.

«В этом году исполняется 18 лет с того момента, когда мы начали поставлять ВСУ Safr для российских вертолетов Миль. В ближайшее время мы преодолеем важный для нас рубеж — осенью этого года компанией PBS будет произведена тысячная по счету вспомогательная силовая установка Safr 5K/G MI. Эти ВСУ были разработаны специально для вертолетов Ми-8 и Ми-17»,— заявил Милан Махолан, генеральный директор компании PBS Velk Bte.

PBS Velk Bte в течение длительного времени инвестирует значительные суммы как в дальнейшее совершенствование уже производимых продуктов, так и в разработку новых типов продукции. Благодаря этой деятельности компании удается постоянно повышать срок службы Safr 5K/G MI, то есть увеличивать интервалы между капитальными ремонтами данных установок. Для вертолетов «Ансат» компания разработала совершенно новый стартер-генератор EMG-200, который был представлен на МАКС 2019 среди экспонатов предприятия. «Уже сегодня мы поставляем клиенту порядка нескольких десятков новых стартеров-генераторов EMG-200 в год. Для нового типа вертолета Mi-171A2 мы также разработали климатическую систему, которая умеет охлаждать и согревать воздух в кабине и в грузовом отсеке одновременно»,— рассказал Милан Махолан.

Вертолёт Ми-171Ш на вооружении Армии ЧР

Использование в легких учебных и военных самолетах

Это интересно: PBS является одним из старейших машиностроительных заводов в Европе. Предприятие было основано в 1814 году.

Вспомогательные силовые установки данного типа зарекомендовали себя также при применении на некоторых типах тренировочных и легких военных самолетов. Одним из аппаратов, оснащаемых ими, стал самолет L-159 ALCA. ВСУ устанавливаются также на самолеты L-39 Albatros, который является одним из самых распространенных учебно-тренировочных самолетов в мире. Сейчас компания PBS принимает активное участие в разработке сразу нескольких систем для нового поколения этого аппарата, которое получило обозначение L-39NG.

Качество, гибкость при разработке и высокий уровень технического обслуживания, оказываемый клиентам, находят свое продолжение в десятках проектов, которые компания реализует со своими партнерами и пользователями устройств производства PBS. Это сотрудничество, кроме прочего, касается области разработки и производства небольших воздушно-реактивных двигателей.

Возможности разработки ВСУ для новых областей применения

Компания PBS располагает большой технологической и испытательной базой, а также широкими возможностями для разработок. В связи с чем, предприятие готово заниматься модификацией ВСУ PBS SAFIR, которая позволит использовать установку в рамках новых проектов. Данный тип ВСУ пригоден, прежде всего, для установки в гражданских и военных вертолетах, тренировочных и легких военных самолетах и бизнес-джетах. Возможно также применение таких ВСУ в сухопутной военной технике и на плавсредствах.