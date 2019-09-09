Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд Москвы арестовал Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Его арестовали на два месяца по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с проникновением в жилище). Господин Карабалаев признал свою вину и заявил, что выбрал дом для нападения случайно и не знал, кто в нем живет. По данным источника «Интерфакса», обвиняемый является приезжим из Казахстана.

Нападение на Эллу Памфилову произошло 6 сентября. В ее дом проник неизвестный и, увидев хозяйку дома, попытался ударить ее электрошокером 10–15 раз. Как позднее рассказала сама госпожа Памфилова, она схватила стул и начала кричать, в результате нападавший убежал. Председатель ЦИКа повредила палец и получила травму от электрошокера в районе живота. Эллу Памфилову по телефону поддержал президент России Владимир Путин. Полиция передала уголовное дело в СКР.

О нападении на главу ЦИКа читайте в материале “Ъ” «Элла Памфилова проявила бойцовский характер».

Что думают об инциденте политологи — в публикации “Ъ”.