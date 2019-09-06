Памфилова рассказала подробности нападения на нее

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о нападении, которое произошло 6 сентября. В ее дом проник неизвестный и ударил несколько раз электрошокером. По словам госпожи Пафиловой, она пошла запускать домой кошку. Около входа у щитка с электричеством стоял неизвестный мужчина. Увидев ее, он быстро вытащил что-то из сумки, вероятно, электрошокер. Нападавший был в перчатках и маске.

«Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно... это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает»,— заявила глава ЦИКа эфире «России 24».

Госпожа Памфилова уточнила, что нападавший пытался ударить ее электрошокером 10–15 раз. Защищаясь, она схватила стул и начала кричать, из-за чего незнакомцу пришлось убежать. «Я как-то с ним справилась и, несмотря на всего его тыканья со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово»,— рассказала она.

Элла Памфилова сообщила, что в результате нападения повредила палец и получила травму от электрошокера в районе живота. «Держусь как могу, поскольку... мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть»,— сказала глава ЦИКа. Она добавила, что перед выборами будет «во всеоружии», и деморализовать работу ЦИКа не получится.

Напомним, сообщение о случившемся поступило в полицию около 1:30. По данным источника «Интерфакса», основной версией нападения на дом госпожи Памфиловой является ограбление. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленник скрылся, из дома Эллы Памфиловой ничего не пропало. По решению генпрокурора Юрия Чайки уголовное дело о нападении на Эллу Памфилову передано из МВД в производство СКР.

О нападении на главу ЦИКа читайте в материале “Ъ” «Элла Памфилова проявила бойцовский характер».