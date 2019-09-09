Обвиняемый в нападении на Памфилову признал вину и сообщил, что выбрал ее дом случайно

Бахыт Карабалаев, обвиняемый в нападении на Эллу Памфилову, признал вину и сказал, что выбрал дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) случайно. Задержанному инкриминируется ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Следственный комитет России отправил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте.

«В ходе допроса Карабалаев… пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Известно, что Бахыт Карабалаев родился в 1983 году и является уроженцем Казахстана.

Напомним, 6 сентября в дом госпожи Памфиловой проник неизвестный и, увидев хозяйку дома, несколько раз попытался ударить ее электрошокером. Защищаясь, глава ЦИКа схватила стул и начала кричать, обратив нападавшего в бегство. Комментируя происшедшее, Элла Памфилова сказала, что перед выборами будет «во всеоружии» и деморализовать работу ЦИКа не получится.

О нападении на главу ЦИКа читайте в материале “Ъ” «Элла Памфилова проявила бойцовский характер».