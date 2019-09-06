Нападение на Эллу Памфилову оценили с точки зрения предстоящих выборов

В ночь на шестое сентября неизвестный в маске проник в дом главы Центризбиркома (ЦИКа) Эллы Памфиловой и напал на нее с электрошокером. Ей удалось отбиться стулом и обратить мужчину в бегство. “Ъ” спросил политологов об инциденте: одни полагают, что накануне выборов в Мосгродуму это «не может быть случайностью»; другие верят в совпадение; третьи говорят, что это «сработает против оппозиции». Но сходятся в одном: на явку и итоги выборов нападение не повлияет.

Фото: ТАСС

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов «затрудняется предположить, что это было», комментируя ситуацию вокруг нападения на Эллу Памфилову. «Вне зависимости от реальной подоплеки происшедшего, ее публичное позиционирование выглядит как приостановка "дечуровизации" ЦИКа, — пояснил господин Виноградов. — Не в плане репутации Владимира Чурова (предшественник госпожи Памфиловой на посту председателя ЦИКа) как "отца фальсификаций", а в плане подчеркнуто асимметричных ответов на вызовы текущей повестки. Не вполне понятно, зачем полдня было уклоняться от комментариев и подчеркивать, что все хорошо и что рукопожатие крепкое».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин оценил произошедшее как «отвратительное нападение, вне зависимости от мотивов преступника и возможных версий следствия». По словам политолога, происшествие не окажет влияния на явку избирателей в общероссийском масштабе. «Впереди выходные, медиапотребление с пятницы по понедельник у новостных ресурсов падает на 50%. Известность Памфиловой невысока, так что изменение политического поведения каких-то симпатизантов или противников в электоральном смысле находится на уровне статпогрешности. Большие социальные группы это происшествие не всколыхнет. Они о нем или попросту не узнают или не свяжут с выборами»,— считает он.

Фото: facebook.com/abbas.gallyamov

Политтехнолог Аббас Галлямов полагает, что инцидент с нападением на Эллу Памфилову сработает против оппозиции, поскольку «пострадавшей в данном случае выглядит власть»: «Кто в последнее время критиковал Памфилову, с кем она ругалась? С оппозицией. Значит, это дело ее рук. Примерно так будет рассуждать неполитизированная часть общества». По мнению господина Галлямова, история с нападением «общественное сознание не перевернет, но в последнее время стороны предъявили много обвинений в адрес друг друга, причем очень эмоциональных».

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Я не верю в такие случайности накануне выборов, тем более с человеком, который заведомо охраняется. Накануне выборов нападения регулярно происходят, обычно перед днем голосования»,— считает политолог Александр Кынев. «Непонятно, на что рассчитаны подобные технологии, ведь эффективность черного пиара никто никогда не измерял. В свое время было странное исчезновение Ивана Рыбкина (в ходе предвыборной кампании.— “Ъ”) в 2004 году, список будет бесконечным: кандидатам что-то подкладывали: одному свиную голову, другому распотрошенного медведя. Может быть, это история для телеканалов, и кого-то попытаются в чем-то обвинить. Но это абсолютно ни на что в единый день голосования не повлияет»,— считает Александр Кынев.

Фото: facebook.com/gkazankov

Политолог Григорий Казанков считает, что «этот отвратительный инцидент не стоило предавать большой публичности», а само происшествие «накануне выборов является совпадением»: «Главное, чтобы с Эллой Александровной все было в порядке, а нападавшего нашли. Все сроки по жалобам и снятию кандидатов прошли, больше ничто не может повлиять на ход голосования».

Мария Литвинова, Мария Старикова