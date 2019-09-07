Путин по телефону поддержал Памфилову после нападения на нее

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства выразил надежду, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат злоумышленника»,— говорится в сообщении. Отмечается, что об инциденте с главой ЦИК президенту доложили сразу после его прибытия в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный.

Напомним, нападение на госпожу Памфилову произошло 6 сентября. В ее дом проник неизвестный и, увидев хозяйку дома, попытался ударить ее электрошокером 10–15 раз. Защищаясь, Элла Памфилова схватила стул и начала кричать, из-за чего незнакомцу пришлось убежать. В результате нападения она повредила палец и получила травму от электрошокера в районе живота. Она добавила, что перед выборами будет «во всеоружии», и деморализовать работу ЦИКа не получится.

О нападении на главу ЦИКа читайте в материале “Ъ” «Элла Памфилова проявила бойцовский характер».