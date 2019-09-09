В «ВКонтакте» запустился сервис аудиокниг

В «ВКонтакте» запущен стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг от компании Biblio, сообщили “Ъ” представители сторон. Аудиокниги можно будет приобретать отдельно и слушать по подписке, стоимость которой составит от 333 руб. в месяц. Авторы и правообладатели получат доступ к подробной статистике, где можно ознакомиться с количеством прослушиваний и узнать о заработке. Сервис работает на платформе VK Mini Apps.

По словам исполнительного директора Biblio Ильи Коротихина, запуск сервиса в перспективе поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг. Сервис подписал соглашения с компаниями «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Союз», сообщал РБК 13 мая. Также подписаны соглашения с издательскими группами «Эксмо-АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус» и другими правообладателями, уточнили “Ъ” в Biblio.

О подготовке к запуску сервиса — в публикации “Ъ FM” «"ВКонтакте" прочитает книги вслух».

Юлия Тишина