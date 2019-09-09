В игорной зоне «Красная Поляна» открывается грандиозная концертно-развлекательная площадка WOW Арена.

Игорная зона «Красная Поляна» обьявляет об открытии новой концертно-развлекательной площадки WOW Арена, расположенной рядом с «Казино Сочи».



Торжественное открытие WOW Арены состоится 18-19 октября и обещает быть самым масштабным событием этой осени. Именно здесь 19 октября компания FIGHT NIGHTS GLOBAL проведет свой юбилейный международный турнир по смешанным единоборствам. За звание чемпиона поборются россиянин Али Багаутинов и казахский боец Жалгас Жумагулов. Накануне, 18 октября, состоится закрытый концерт Димаша Кудайбергена –специального гостя мероприятия, популярного певца из Казахстана, обладателя престижной премии Top Chinese Music Award.

Бойцовский вечер начинается в 19.00 и включает в себя 10 поединков с участием ведущих российских и зарубежных бойцов:

Жалгас Жумагулов – Али Багаутинов

Вартан Асатрян – Раймиссон Бруно

Максим Буторин – Магомед Исаев

Антон Винников – Султан Муртазалиев

Давид Бархадурян – Еркинбек Инжель

Алексей Брусс – Игорь Егоров

Шамиль Амиров - ТВА

Сергей Клюев – Павел Климов

Нурбек Кабрахманов – Федор Бабич

Арен Акопян – Махач Сулиманов

По вопросам приобретения билетов на концерт Димаша Кудайбергена - сайт icetickets.ru или тел. 8 495 411 91 31. Билеты на FIGHT NIGHTS GLOBAL можно приобрести на сайте fightnights.ru и у билетного оператора Ponominalu.ru. Для приобретения туров на 18-19 октября звоните в WOW SOCHI 8 800 550 64 98, 8 938 419 4725.

Организаторы намерены задать высокую планку в организации крупнейших мероприятий Сочи и стать большой развлекательной площадкой с возможностью организации мероприятия любого уровня. До конца 2019 года пройдет ряд мероприятий и событий разной направленности, анонс которых будет опубликован в ближайшее время.

Арена возведена по голландскому проекту с применением современных технологий в строительстве, что позволит сделать площадку мобильно-трансформируемой под любые форматы мероприятий: концерты, бои, конференции, выставки, дискотеки и др. Общая вместимость зрительного зала составляет 2300 мест. Техническое оснащение соответствует лучшим мировым стандартам для проведения мероприятий любой сложности.

Потребность в такой площадке назрела давно. Туристическая активность Сочи все больше перемещается на курорты горного кластера. В первую очередь это связано с развитием игорной зоны «Красная Поляна», которая принимает гостей всесезонно и на сегодняшний день насчитывает уже 3 игорных заведения. Только за первые 2 года в игорной зоне побывало около 1 000 000 человек, 16% из которых – иностранные гости. Кроме того, курорты Красной Поляны являются центром притяжения для большого числа MICE-мероприятий: съездов, конференций, форумов, фестивалей и др. Тысячи туристов со всего мира ежемесячно прилетают сюда, чтобы принять участие в покерных турнирах.

Как следствие, для всех этих гостей необходимо качественное предложение по шоу-программе. Стоит обратить внимание и на успешные примеры передовых европейских курортов горного кластера, крупных мировых игорных зон. Большая развлекательная площадка с возможностью организации мероприятия любого уровня – это необходимость для столь востребованного туристического места.

Справка Игорная зона «Красная Поляна» стала центром притяжения российских туристов и иностранных гостей, любителей развлечений и игры в целом, приезжающих на целый пул игровых и развлекательных предложений. Формат игорной зоны как культурно-развлекательного центра, предлагающего целый спектр вариантов отдыха, позволил существенно расширить потенциальную аудиторию проекта и доказал востребованность нового вида развлечений в Сочи. Совсем недавно флагманский проект «Казино Сочи» получил статус «Лучшего развлекательного проекта класса люкс» по версии премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – 2018. Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», зал игровых автоматов «Бонус», расположенные на всесезонном курорте «Горки Город» и новое казино «Бумеранг», открывшееся 4 января 2019 г. на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор».

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