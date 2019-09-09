Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал врио мэра Сочи

Алексей Копайгородский, до текущего момента занимавший должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики, назначен первым заместителем главы Сочи и приступил к исполнению обязанностей мэра города-курорта. Господина Копайгородского представил губернатор края Вениамин Кондратьев. Действующий глава города-курорта Анатолий Пахомов находится в отпуске.

Как ранее сообщал “Ъ”, новый мэр города Сочи будет избран голосованием депутатов городского собрания по итогам конкурса, который завершится 10 сентября. На конкурс подали заявки 18 кандидатов из разных регионов России, фамилии претендентов конкурсная комиссия держит в тайне. Господин Пахомов не будет участвовать в выборах.

«Выбирать мэра нужно только исходя из интересов жителей. Сочи — это не только Адлер и Красная Поляна. Мы говорим о Большом Сочи, где живет больше полумиллиона человек»,— заявил губернатор, подчеркнув, что перед новым руководством стоит задача сделать комфортным город не только для туристов, но прежде всего для его жителей. Глава края призвал новую управленческую команду «расшивать проблемы, которые накопились,— это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ», считает господин Кондратьев.

Анатолий Пахомов, возглавлявший город-курорт с 2009 года, на прошлой неделе заявил, что он не будет участвовать в новых выборах.

Подробнее о подготовке к выборам мэра Сочи — в публикации “Ъ-Кубань” «Третьего не дано».

Анна Перова, Краснодар