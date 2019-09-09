В Сочи коммунальщики осуждены за хищение средств, выделенных на эксплуатацию олимпийских объектов

В Сочи вступил в силу приговор в отношении Максима Мелешко, директора МУП «Водосток», и Алексея Ситнова, директора ООО «Южная эксплуатационная сервисная компания "Энергия"», которые признаны виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на эксплуатацию олимпийских объектов. По данным управления ФСБ России по Краснодарскому краю, коммунальщики представили для оплаты подложные документы о выполнении работ по вывозу мусора почти на 20 млн руб.

Как следует из приговора, в 2016 году МУП «Водосток» приняло на себя обязанности по содержанию, эксплуатации, очистке и восстановлению водозаборных и водоотводящих каналов в Имеретинской низменности Адлерского района, где расположен Олимпийский парк. В тот же период Максим Мелешко заключил с директором ООО «Южная эксплуатационная сервисная компания "Энергия"» Алексеем Ситновым договор о транспортировке отходов и мусора на полигон для последующей утилизации. Следствие установило, что господин Ситнов, фактически не приступая к выполнению обязательств по договору, составил подложные акты о транспортировке отходов на общую сумму 19,9 млн руб., которые были оплачены из бюджета города-курорта. В дальнейшем Максим Мелешко и Алексей Ситнов распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению, уточнили в УФСБ.

Центральный суд Сочи признал обоих подсудимых виновными в совершении мошенничества и назначил Максиму Мелешко наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Алексею Ситнову назначен условный срок на два года и пять месяцев. Обоим подсудимым запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах на два года.

Анна Перова, Краснодар