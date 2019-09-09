В Удмуртии оправдали обвиненного в смерти пациента врача

Глазовский райсуд вынес оправдательный приговор в отношении 53-летнего врача приемного покоя Глазовской межрайонной больницы, которого обвиняли по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в ночное время в апреле 2017 года к дежурному врачу обратился 30-летний гражданин из-за учащенного сердцебиения и повышенного давления после физической нагрузки. Врач осмотрел пациента, провел необходимые лечебно-диагностические мероприятия, не выявив при этом каких-либо отклонений от нормы и заболеваний. Врач дал гражданину рекомендации и выписал ему «Корвалол», который потерпевший не приобрел и не употребил. На следующее утро гражданин скончался из-за нарушения сердечного ритма неуточненного, осложнившегося развитием острой сердечной недостаточности, проявлений которого при обращении в больницу не имелось. Так, в действиях врача не нашли состава преступления, и его признали невиновным.