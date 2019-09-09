Mercedes-Benz показал тизер концепт-кара Vision EQS

Компания Mercedes-Benz показала тизер нового электроседана Vision EQS, премьера которого состоится осенью 2019 года.

A lasting beauty that moves you. First details of our vision of sustainable modern luxury. The all-electric Mercedes-Benz VISION EQS live in Frankfurt on September 10th, 2019.

The EQ story continues.#IAA19 #enjoyelectric pic.twitter.com/6VAD8fo95T — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 7, 2019

Судя по короткому видеоролику, автомобиль получит фирменную эмблему с синей подсветкой и аэродинамический обвес с элементами медного цвета. Ранее стало известно, что у модели будет четырехместный салон с раздельными сиденьями, сенсорные экраны на центральном тоннеле и дверях, а также цифровая панель приборов.

Напомним, ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель привезет на автосалон в Германии сразу пять новинок.