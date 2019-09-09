09 сентября, понедельник
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Mercedes-Benz показал тизер концепт-кара Vision EQS

Компания Mercedes-Benz показала тизер нового электроседана Vision EQS, премьера которого состоится осенью 2019 года.

Судя по короткому видеоролику, автомобиль получит фирменную эмблему с синей подсветкой и аэродинамический обвес с элементами медного цвета. Ранее стало известно, что у модели будет четырехместный салон с раздельными сиденьями, сенсорные экраны на центральном тоннеле и дверях, а также цифровая панель приборов.

Напомним, ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель привезет на автосалон в Германии сразу пять новинок.

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