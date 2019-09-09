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Имущество кубанской фирмы «Юг» приобрела компания из Тверской области

ООО «Электромеханический завод Конаково» (Тверская область) приобрело право аренды двух участков земли, принадлежавших ЗАО «Фирма „Юг“» (Кореновский район Краснодарского края), сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Цена сделки составила 160 тыс. руб. «Электромеханический завод Конаково», по данным ресурса kartoteka.ru, занимается производством растительного масла.

Фирма „Юг“, крупный региональной производитель растительного масла, была признана банкротом в июне 2017 года, объем задолженности составил 580 млн руб. В июне 2018 года имущество предприятия – производственный комплекс по переработке маслосемян – было выставлено на торги за 138 млн руб., однако до настоящего момента на актив не нашлось ни одного претендента.

Анна Перова, Краснодар


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