«Единая Россия» получила 73,6% мандатов на муниципальных выборах

По итогам муниципальных выборов в Пермском крае, «Единая Россия» получила 73,6% (250 мандатов) мест в представительных органах муниципалитетов Пермского края. Об этом сообщил член избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев на заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по мониторингу реализации прав граждан.

По словам господина Маклаева, кандидаты-самовыдвиженцы получили 14,1% муниципальных мандатов (48 мест), КПРФ - 5,6% (19), «Справедливая Россия» - 3,8% (13), ЛДПР - 2,9% (10).

Антон Маклаев добавил, что партия власти ни в одной из территорий не получила менее 50% мест в представительных органах, но и на 100% единороссы не представлены ни в одном из муниципалитетов.

Средняя явка на выборы в Прикамье составила 28,59% (141,8 тыс. человек).

Напомним, вчера голосование по выборам депутатов местных представительных органов состоялось в 20 муниципалитетах края. Самые крупные кампании: выборы депутатов дум городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов. Также были избраны депутаты земских собраний Пермского, Куединского, Кунгурского и Сивинского районов