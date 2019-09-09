Минобороны России рассекретило документы о пакте Молотова—Риббентропа

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные документы, посвященные акту о ненападении, заключенному СССР и нацистской Германией в 1939 году (пакт Молотова—Риббентропа).

Минобороны заявило, что публикация документов направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн. «Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения»,— говорится в сообщении.

Среди документов, в частности, составленное военнопленным генерал-лейтенантом бывшей германской армии Германом Бёме описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году. В период описанных боевых действий он занимал должность начальника оперативного отдела 2-го армейского корпуса. В описании Бёме рассказывает о подготовке немецкой армии к атаке и описывает сопротивление поляков, а также бои за Варшаву и крепость Модлин.

Также была опубликована написанная от руки служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова наркому обороны СССР Клименту Ворошилову. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

Кроме того, в проекте представлены шифротелеграммы, которые были отправлены руководству страны из различных городов Западной Украины начальником главного политуправления Красной Армии Львом Мехлисом. «В них сообщается о “неподдельном энтузиазме”, с которым украинское население встречает советские войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии, их большой заинтересованности в жизни СССР»,— отмечено в сообщении.