Зюганов заявил о необходимости встретиться с Путиным после выборов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает важным организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения итогов состоявшихся выборов. Он добавил, что ждет от президента ответа на предложение отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий.

«Необходимо сесть за стол переговоров и разобрать итоги выборов под углом выполнения послания президента»,— сказал господин Зюганов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что речь идет «не просто о встрече с президентом», а о возможности обсудить имеющиеся у политических сил в России программ развития страны накануне начала работы осенней сессии Госдумы. Лидер КПРФ заявил, что «в последнее время прервалась связь, нормальный диалог» между представителями думской оппозиции с президентом.

На необходимости отмены фильтра уже несколько лет настаивает оппозиция, в 2017 году думские фракции «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР также попросили президента отказаться от этого барьера. В феврале 2019-го глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что партии договорились о снижении верхней планки фильтра с 10% до 5%. Однако позднее с реализацией реформы начались проблемы: госпожа Памфилова обвинила оппозиционные партии в том, что они не вносят в Госдуму поправки по смягчению фильтра.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Подробнее о муниципальном фильтре — в публикации “Ъ” «У реформы муниципального фильтра вышли сроки».