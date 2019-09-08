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Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») лидирует на выборах главы республики, набрав 89,27% голосов после обработки 25,83% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За ним следуют кандидаты:

  • Наталья Манжикова («Справедливая Россия») — 5,36%;
  • Петр Вышкварок (ЛДПР) — 2,19%;
  • Батыр Мучаев («Патриоты России») — 1,77%.

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

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