Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что «народ признал его победу» во втором туре выборов президента частично признанной республики. Согласно подсчетам его штаба, отрыв составляет менее 2 процентных пунктов. Оппонент действующего главы Абхазии Алхас Квициния заявил, что не признает победу господина Хаджимбы и ведет свой подсчет голосов.

По информации штаба Рауля Хаджимбы, по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. бюллетеней господин Хаджимба набирает 49,3% голосов, а его оппонент — 47,55%. Часть избирателей проголосовали «против всех». Официальных данных абхазского ЦИКа пока нет.

Напомним, первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа, в нем впервые участвовали девять кандидатов. Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, а Алхас Квициния — 21,9%. Явка составила 66,55%.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Абхазии снизили непредсказуемость».