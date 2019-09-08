Бабушкин лидирует на выборах астраханского губернатора

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвиженец) лидирует на выборах губернатора региона, набрав 74,64% после обработки 40,03% протоколов, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). К моменту публикации действующие губернаторы поддерживают свое лидерство во всех регионах страны.

За ним следуют кандидаты:

Николай Арефьев (КПРФ) — 11,36%;

Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,76%;

Сергей Сычев (Партия пенсионеров) — 5,71%.

Явка на выборах губернатора составила 30,32% (32,95% — в 2014 году). В этом году в выборах губернатора области впервые могли участвовать самовыдвиженцы.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.