Бабушкин лидирует на выборах астраханского губернатора

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвиженец) лидирует на выборах губернатора региона, набрав 74,64% после обработки 40,03% протоколов, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). К моменту публикации действующие губернаторы поддерживают свое лидерство во всех регионах страны.
За ним следуют кандидаты:
Явка на выборах губернатора составила 30,32% (32,95% — в 2014 году). В этом году в выборах губернатора области впервые могли участвовать самовыдвиженцы.
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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