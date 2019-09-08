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«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти

«Транснефть» не поддержала предложения главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера по проверке качества нефти. В частности, она выступила против идеи привлекать для этого независимых (сюрвейерских) организаций.

По мнению компании, позиция «Роснефти» является противоречивой. С одной стороны, она подвергает «неконструктивной критике» предложение «Транснефти» установить операционный контроль над пунктами приема и сдачи нефти, с другой стороны — предлагает проведение дополнительных ежедневных проверок качества с участием независимых инспекторских (сюрвейерских) организаций.

«Контроль качества нефти на выходе из системы МН (магистральных нефтепроводов.— “Ъ”) осуществляется зарубежными и российскими сюрвейерскими организациями на всех экспортных направлениях и в настоящее время. Такие независимые инспекторы лишь фиксируют показатели качества в сравнении со значениями, установленными ГОСТ, но никак не могут повлиять на изменение этих значений»,— заявили в «Транснефти».

Организация также обратила внимание на то, что ни одна нефтяная компания не привлекает независимых инспекторов для контроля нефти перед сдачей. «Действенным и эффективным, по нашему мнению, может быть только усиление контроля качества нефти на входе в систему ПАО "Транснефть"»,— говорится в сообщении компании. Помимо этого, международные сюрвейерские организации не несут ответственности перед клиентами за результаты проверок.

Напомним, 3 сентября «Роснефть» потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев в отношении письма, которое он написал премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В нем бывший канцлер Германии сделал ряд предложений по улучшению качества нефти в системе «Транснефти» на фоне ситуации с загрязнением нефти в «Дружбе», в частности предложил привлекать для проверки качества нефти независимые (сюрвейерские) организации.

Подробнее о конфликте нефтяных компаний читайте в материале “Ъ”.

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