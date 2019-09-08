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На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Бочаров

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») набирает 65,64% после обработки 0,07% протоколов. Остальные голоса распределились следующим образом:

  • Алексей Буров (КПРФ) — 19,96%;
  • Владимир Рублев (ЛДПР) – 8,23%;
  • Сергей Полещук («Справедливая Россия») — 2,67%.

Напомним, что после начала обработки протоколов на выборах большинство голосов также набирают врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия»), Липецкой области лидирует Игорь Артамонов («Единая Россия»), Санкт-Петербурга Александр Беглов, в Республике Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия»), в Астраханской области — Игорь Бабушкин (самовыдвиженец).

8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

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