Старовойт побеждает на выборах курского губернатора

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт набирает 77% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 1,68% протоколов УИК. Вторым идет кандидат от «Справедливой России», депутат гордумы Железногорска Николай Карцев — 8,7%.

Кандидаты двух других парламентских партий — омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ) и депутат Владимир Федоров (ЛДПР) — набирают чуть менее 5%. Татьяна Черникова от Партии зеленых находится на последней строчке с результатом 3,3%.

К 19:00 явка на избирательные участки в Курской области превысила 40%. Опросы на выходе показывают уверенную победу врио губернатора Романа Старовойта: за него отдали голоса 84% из тех, что согласились отвечать социологам.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж