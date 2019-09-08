В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов. На втором месте Максим Белов (ЛДПР) —15,61%, на третьем — Михаил Антропов (КПРФ) — 10,41%. У остальных кандидатов менее 4% голосов.

Победу Андрея Чибиса также показал экзит-пол ВЦИОМ, его результат составил 63,1%. Опрос проводился на 100 избирательных участках. Всего было опрошено 14217 человек, из них о своем выборе сообщили 64%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.