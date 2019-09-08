Артамонов побеждает на выборах губернатора Липецкой области

После обработки 0,34% протоколов УИК на выборах губернатора Липецкой области лидирует врио главы администрации Игорь Артамонов (выдвинут «Единой Россией»). За него отдали голоса 67% избирателей. На втором месте идет депутат от КПРФ Сергей Токарев с 16,3% голосов. Депутат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова набирает 7,8%, а кандидаты Андрей Плотников («Коммунисты России») и Андрей Григорьев («Патриоты России») — менее 3%.

Явка на выборах губернатора по состоянию на 18:00 превысила 40%, при этом наблюдается значительный рост числа городских избирателей. В Липецке на участки пришло более 130 тыс. человек, тогда как пять лет назад — около 80 тыс. Согласно данным экзит-пола, проведенного штабом одного из кандидатов, Игорь Артамонов набирает более 72% голосов, Сергей Токарев — более 18%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж