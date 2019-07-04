Поставщик единого режима

Как и предполагал “Ъ”, структура «Ростеха» «Нацимбио» стала единым поставщиком препаратов для лечения ВИЧ у пациентов в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Компания поставит 11 препаратов более чем на 600 млн руб. «Нацимбио» претендовала на аналогичный статус в масштабах всей страны, но этому может помешать крупнейший поставщик антиретровирусных лекарств — «Р-фарм» Алексея Репика.

Информация о том, что единым поставщиком антиретровирусных препаратов для нужд ФСИН является «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио»), содержится в материалах госзакупок. На прошлой неделе ведомство объявило 11 тендеров на поставку 11 международных непатентованных наименований (МНН) на 625 млн руб. Закупки проводятся у единственного поставщика в рамках распоряжения правительства РФ №3001-р от 29 декабря 2018 года, в тот же день было опубликовано постановление об исключении ФСИН из централизованных закупок антиретровирусных препаратов. При этом нормативного акта о назначении «Нацимбио» единым поставщиком на официальном сайте правительства РФ нет. В пресс-службе федерального правительства пояснили “Ъ”, что документ имеет пометку «для служебного пользования», в связи с чем не подлежит опубликованию в открытых источниках. В «Нацимбио» не стали комментировать распоряжение.

Постановление об исключении ФСИН из централизованных закупок лекарств для лечения ВИЧ вступило в силу 1 марта 2019 года. Во избежание перебоев в поставках в январе и феврале Минздрав закупил для ведомства препараты более чем на 634 млн руб. (см. “Ъ” от 7 мая). Глава отдела мониторинга общественной организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов отмечает, что пока ФСИН объявила закупки не всех лекарств, которые приобрел Минздрав для заключенных. В пресс-службе ФСИН сообщили “Ъ”, что в 2019 году ведомство планирует закупить еще пять МНН.

Пациентские организации считают, что необходимости в исключении ведомства из централизованных закупок антиретровирусных препаратов не было. Сообщений о массовых перебоях в учреждениях ФСИН во время закупок Минздравом не поступало, отмечает Алексей Михайлов. При этом стоимость препаратов, по которой ведомство закупило их у «Нацимбио», идентична ценам на аукционах Минздрава, поэтому выбор в пользу этой компании как единственного поставщика не очевиден, считает господин Михайлов. Он рассказал, что с начала 2019 года зафиксировано более десяти сообщений о несвоевременном предоставлении антиретровирусных препаратов в исправительных учреждениях. В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков полагает, что у «Нацимбио» не возникнет сложностей с налаживанием контактов с производителями антиретровирусных препаратов и их поставками, так как для этого не требуется колоссального опыта. Эта компания уже является единым поставщиком других лекарств и медизделий для ФСИН. Соответствующий статус компания впервые получила в 2014 году. В прошлом году между ФСИН и «Нацимбио» было заключено более 40 контрактов почти на 1 млрд руб. Кроме этого, структура «Ростеха» является единым поставщиком вакцин в рамках госпрограммы «Национального календаря профилактических прививок».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов предлагал наделить «Нацимбио» статусом единого поставщика антиретровирусных препаратов не только для нужд ФСИН, но и для всех централизованных закупок Минздрава. Впрочем, по мнению Ивана Глушкова, это маловероятно, так как крупнейший оператор госзаказа в этом сегменте — «Р-фарм» Алексея Репика, который также обладает большим административным ресурсом. В 2018 году Минздрав заключил контракты на поставку препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В, С и туберкулеза более чем на 23,3 млрд руб. Из них «Р-фарм» достались контракты на 12,3 млрд руб. В «Р-фарм» от комментариев отказались.

Мария Котова