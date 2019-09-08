Экзит-пол ВЦИОМ: Беглов набирает на выборах губернатора Санкт-Петербурга 56%

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец) побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга с результатом 56%, следует из данных экзит-пола ВЦИОМ. На втором месте — Михаил Амосов («Гражданская платформа») 21,4%, на третьем — Надежда Тихонова («Справедливая Россия») 19 %. Испортили бюллетень 3,6%.

На выборах губернатора в Республике Алтай больше всего голосов набирает Олег Хорохордин — 61,4%. В Мурманской области — Андрей Чибис (63,1%), в Астраханской области — Игорь Бабушкин (80,4%).

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.