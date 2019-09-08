Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на выборах пока не было зафиксировано серьезных нарушений. «По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях»,— сказала она во время брифинга.

По состоянию на 18:00 средняя явка по России в административных центрах составила 33,75%. Самый высокий показатель — на муниципальных выборах в Магасе (75%), самый низкий — в Благовещенске (15,08%). В электронном голосовании приняли участие 92,3% избирателей, подавших заявку.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.