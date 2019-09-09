Ценный канал

Конкурс на капитальный ремонт набережной канала Грибоедова около здания ФНС в Петербурге приостановлен по жалобам двух компаний в УФАС. Стоимость закупки — 436 млн рублей. Претензии к условиям конкурсной документации отправили ООО «Геоизол» и ООО «ПромИнвест-Групп». В компаниях считают, что СПб ГБУ «Мостотрест» установило дополнительные требования, ограничив количество потенциальных участников тендера. Эксперты считают, что жалобы, вероятно, признают обоснованными, а конкурс проведут заново.

Смольный объявил конкурс на капитальный ремонт набережной канала Грибоедова от дома 131 до Могилевского моста в конце июля, итоги конкурса предполагается подвести 17 сентября. УФАС рассмотрел жалобы компаний 5 и 6 сентября, но результаты еще не опубликованы на портале госзакупок. Пока конкурс приостановлен на этапе определения поставщика.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику предстоит провести на объекте ревизию изъянов гранита, отреставрировать перильное ограждение набережной, по необходимости восстановив его элементы. Кроме этого, предусмотрена организация новой конструкции стенки набережной с укреплением кладки на спуске к воде. Завершить все работы необходимо до 15 октября 2021 года.

В «Геоизоле» считают, что в конкурсной документации допущены ошибки. «Объект закупки определен как искусственное дорожное сооружение. Однако в составе конкурсной документации есть требование к подрядчику о необходимости наличия у него лицензии Министерства культуры РФ. Тем самым заказчик прямо указывает на то, что объект является предметом охраны. А значит, и требования конкурсной документации должны в первую очередь содержать критерии, предъявляемые к объектам культурного наследия, что предполагает у участников закупки прежде всего наличие соответствующего опыта работ на объектах-памятниках»,— говорит коммерческий директор «Геоизола» Дмитрий Приймаков. Он отмечает, что проект соответствует профилю деятельности и квалификации компании, напоминая, что она проводила капитальный ремонт на набережной реки Фонтанки, реконструкцию Синопской набережной со строительством тоннеля. Сейчас компания также ведет работы на набережной канала Грибоедова в районе Аларчина моста — рядом с местом объявленного конкурса (работы продлятся до октября 2019 года). Близость к нынешнему объекту закупки позволит завершить работы с опережением графика, уверяют в компании.

В ООО «ПромИнвест-Групп» запрос “Ъ” оперативно не прокомментировали. Согласно жалобе компании, заказчик ограничил участие в конкурсе, установив дополнительные требования к подрядчикам. В частности, надо предъявить наличие опыта работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Однако, как отмечается в жалобе «Геоизола», госэкспертиза признает объект автомобильной дорогой общего пользования. Нарушения, по мнению «ПромИнвест-Групп», являются существенными и непосредственно влияют на результат закупки.

Иными словами, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, объект закупки «канал Грибоедова» не является искусственным дорожным сооружением, заказчик трактует его просто «дорожным сооружением», что не совсем подразумевает капитальный ремонт сложного объекта, а значит, требования, перечисленные к исполнителю в документации, в соответствии с постановлением правительства № 1085 могут являться завышенными к участникам конкурса, что может свидетельствовать о наличии нарушения федерального законодательства.

За реконструкцию мостов, набережных и тоннелей в Петербурге отвечает подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГБУ «Мостотрест». Среди крупнейших поставщиков учреждения в 2019 году кроме «Геоизола» фигурируют ПО «Возрождение», АО «НПП Промтрансавтоматика», ООО «Каст», ООО «Профиторг», ООО «РСУ-16», ООО «Артстрой-СПБ, АО «Аспект северо-запад», ООО «Ресурс», АО «Стройинвест», ЗАО «Экодор».

Вероятность признания УФАС указанных жалоб обоснованными достаточно велика, считает господин Горбунов. Есть основания для признания нарушений, в итоге от организатора могут потребовать устранить их путем внесения существенных изменений в конкурсную документацию — соответственно, прием заявок от участников должен будет проведен повторно, поясняет он. Обращения со стороны участников в ФАС с указаниями ошибок и требованиями признать итоги торгов недействительными сопровождают практически любую процедуру, при этом чем привлекательнее контракт, тем больше таких обращений, — это можно считать проявлением конкуренции, подчеркивает эксперт.

Яна Войцеховская