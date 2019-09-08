КПРФ зафиксировала нарушения на выборах главы Башкирии

Кандидат на должность главы Башкирии от КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что его штаб зафиксировал нарушения в ходе выборов. В частности, в Уфе и Стерлитамаке, сообщил он, были установлены факты «каруселей». В Ленинском, Калининском районах Уфы, а также в Салаватском районе председатели УИК не допускали до работы членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ. В Янаульском районе, отметил господин Кутлугужин, на одном из участков была попытка вброса бюллетеней. Жалобы по этим фактам направлены в территориальные избирательные комиссии и прокуратуру, добавил он. Номера избирательных участков коммунист не назвал.

Олег Вахитов