Спасти и сохранить

Бюджетные ограничения не позволяют отреставрировать одновременно максимальное количество объектов культурного наследия (ОКН). Частично спасают ситуацию представители бизнеса, которые помогают восстанавливать памятники архитектуры.

В настоящее время в Петербурге 9 тыс. зданий, сооружений, архитектурных ансамблей являются объектами федерального или регионального культурного наследия. Приблизительно половина из них находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации. По оценке экспертов, на проведение одномоментных восстановительных работ по ОКН городу требуются до 100 млрд рублей. Однако ни Смольный, ни Министерство культуры РФ не готовы такие деньги выделить. Поэтому реставрационные работы проходят в плановом порядке, ориентируясь на бюджетные возможности, которые как у города, так и у ведомства ограничены.

По всем сегментам

В этом году, по данным КГИОП, в Петербурге проводится реконструкция 64 объектов исторического наследия. В значительной степени — это продолжение работ начатых ранее, так как они очень масштабны. Среди реставрируемых объектов и весьма знаковые. Это Казанский собор, храм Спаса на Крови, буддистский дацан. Также продолжается реставрация дворца Юсуповых, дома Половцева, дома Монферрана.

Некоторые объекты были завершены в этом году. Так, в июле после длительной реконструкции открылась к своему 125-летию церковь Апостола Петра в Лахте, которая является памятником деревянного зодчества. «Мы с 2013 года за счет государственных средств занимались реставрацией храма и вернули ему первоначальный вид, в котором он просуществовал до 1937 года, когда здание переоборудовали под кинотеатр "Звезда". В частности, был максимально сохранен сруб. А также отреставрирована внешняя обшивка, интерьер, вернули все утраченные исторические элементы и центральной части храма, и колокольни»,— подчеркнул на открытии храма председатель КГИОП Сергей Макаров.

Кроме того, весной этого года завершилась реставрация Золотых ворот в музее-заповеднике «Царское Село». Финансировались работы Министерством культуры РФ. Последний раз реставраторы работали над этим объектом, созданным по проекту Франческо Растрелли и Саввы Чевакинского, более 50 лет назад.

Инвестиционный интерес

Достаточно активно восстановлением объектов культурного наследия в Петербурге занимаются и представители бизнеса. Тем самым они вносят свою лепту в сохранение архитектурного облика города. Несколько недель назад была завершена реставрация дачи Гаусвальда на Каменном острове. В ее интерьерах в свое время снимали популярный телефильм «Приключения Шерлока Холма и доктора Ватсона». В постсоветское время здание перешло во владение одной из частных фирм, долгое время не отапливалось, стало разрушаться и было почти приговорено к сносу. В 2017 году дачу Гаусвальда приобрела одна из структур бизнесмена Олега Дерипаски. В реконструкцию новый собственник исторического объекта было вложил 500 млн рублей. Сообщается, что во время реставрации специалисты обнаружили на здании деревянные элементы оливкового цвета. На основе этого особняку вернули его исторический оттенок.

В прошлом году завершилась реставрация за счет средств бизнеса исторического комплекса «Никольские ряды». Он был выкуплен частными инвесторами в 2010 году. Длительное время реставрационные работы не могли начаться из-за замены проектных решений. В исторический объект было вложено 3,3 млрд рублей. Сейчас в Никольских рядах размещаются гостиницы и кафе.

В сентябре должны пройти первые торги по программе Смольного «Памятник за рубль». В ее рамках предприниматель сможет получить в аренду на 49 лет по льготной ставке в 1 рубль за квадратный метр объект культурного наследия в обмен на его реставрацию. В рамках первого конкурса выставлены на торги «Особняк-контора и здание библиотеки Колобовых» на Большой Зеленина, а также «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на улице Химиков. Оба здания в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. Ожидается, что до конца года по программе «Памятник за рубль» будут проведены торги по аварийным ОКН в Пушкине, Петергофе и Сестрорецке.

По словам генерального директора компании «Рус ФСП» Юрия Стриганова, без поддержки бизнеса город не справится с реставрацией объектов культурного наследиях. Их очень много, и они уникальны. «Сами же форматы участия бизнеса в восстановлении ОКН могут быть очень разными. Это может быть и передача исторического объекта определенной компании в долгосрочную аренду с условием его дальнейшей реставрации. Также может быть передача его в собственность с теми же обязательствами. Можно продумать и другую схему, главное, чтобы было выгодно как властям, так и бизнесу. Поэтому очень важно этот вопрос тщательно отрегулировать. Отрадно также, что многие бизнесмены сейчас восстанавливают исторические объекты не ради коммерческого интереса, а в благотворительных целях, в том числе через сообщества единомышленников»,— отметил он.

Восстановить сообща

По мнению представителя Фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ Филиппа Грибанова, без благотворителей, меценатов к настоящему времени были бы утрачены многие памятники архитектуры, которые сегодня стали частью городского ландшафта.

По его словам, в настоящее время фонд за счет пожертвований граждан и компаний занимается восстановлением двух храмов. Первый объект — церковь Пресвятой Троицы (Троицкий храм) в составе выявленного объекта культурного наследия «Киновия Александро-Невской лавры» на Октябрьской набережной. К моменту начала реставрации в 2015 году храм находился в аварийном состоянии. При реконструкции объекта были сохранены существующие фундаменты, исторические капитальные стены в уровне подвального этажа и основной объем здания. Позднейшие советские железобетонные перекрытия были демонтированы. Завершение работ и сдача храма запланированы на осень 2019 года.

Второй объект — церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости с грошиками» на проспекте Обуховской Обороны. Данный храм имеет очень сложную историю. Он горел, его взрывали. В 2012 году уцелевшие подвал и фундамент храма были признаны ОКН регионального значения. В 2015-м начались работы по проектированию, а спустя два года и воссоздание церкви на существующем фундаменте по архивным чертежам и фотографиям. В настоящее время капитальное строительство практически завершено. Приблизительно полтора-два года потребуется на монументальную живопись и изготовление иконостаса.

По словам Филиппа Грибанова, воссоздавать памятник архитектуры сложнее, чем просто капитальное строительство, так как это влечет за собой ряд ограничений и еще большую законодательную зарегулированность. «Кроме того, объекты, требующие реставрации, относятся к XVIII, XIX векам и к началу XX века. И чтобы сохранить их истинный дух, необходимо максимально восстанавливать по тем технологиям, материалам, с помощью тех же средств, которые использовались на момент строительства. Мы знаем, что есть такое страшное слово "новодел": казалось бы, восстановили, но это далеко от исторической правды. Деликатный подход к воссозданию исторических памятников, жесткое следование законодательству и профессионализм — вот составляющие правильного подхода к реставрации и воссозданию»,— подчеркнул господин Грибанов.

Артем Алданов